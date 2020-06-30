2020-06-30T00:44:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 июня 2020: врачи рассказали, кто может делать тест на COVID-19 бесплатно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июня 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Фиксировать зараженных в крае еще продолжаютФиксировать зараженных в крае еще продолжают
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 июня. За 30 июня в регионе выявлено 62 заболевших, 21 из них находятся в Краснодаре. Это пациенты от шести месяцев до 92 лет. Среди них 45 женщин и 17 мужчин. В оперштабе уточнили, что среди заболевших четверо детей.

– На сегодняшний день в крае выявлено 5922 случая заболевания инфекцией. Выздоровели 4638 пациентов, в том числе 20 – за последние сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 12 человек, три – на ЭКМО. 74 пациента с COVID-19 умерло, – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

После долгих споров санитарных врачей с инфекционистами 29 июня было решено открыть-таки детские сады в Краснодарском крае. Сегодня они приняли 20 тысяч кубанских детей. С 27 июня возобновлено движение автобусов, электричек между муниципалитетами, открылось большинство кафе и ресторанов, фитнес-клубы, начались службы в храмах. Заработали стоматологии.

Коронавирус в Краснодарском крае, данные на 29 июня/Яндекс

Коронавирус в Краснодарском крае, данные на 29 июня/Яндекс

В минздраве Краснодарского края разработали памятку по самым популярным вопросам диагностики коронавируса, стоимости, а главное нужности платного анализа на "ковид".

Коронавирус на курортах Краснодарского края 30 июня 2020

На Кубани отменили справки об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Но необходимо соблюдать все санитарные нормы, а также социальную дистанцию и не отменялось ношение масок в помещениях.

Закрытыми все еще остаются все аквапарки региона, в том числе и на Черноморском побережье. Также запрещены общественные массовые мероприятия, в том числе концерты и ночные дискотеки. Обсерваторы работают только для приезжих из-за границы. Никто не отменят и температурный контроль в аэропорту или на вокзале.

Коронавирус в Анапе 30 июня 2020

В Анапе за последние сутки выявлен 1 новый случай заболевания COVID 19. Общее число заболевших в городе-курорте составляет 49 человек.

Коронавирус в Сочи 30 июня 2020

В Сочи за последние сутки подтвердили диагноз у 4 человек. Лечение продолжают около 90 человек.

Коронавирус в Геленджике 30 июня 2020

В Геленджике за последние сутки выявлен 1 случай заражения коронавирусом. Всего с начала недели зафиксировано только 4 новых пациента.

Коронавирус в Туапсе 30 июня 2020

За последнюю неделю в Туапсинском районе был выявлен всего один новый случай заражения.

Коронавирус в Ейске 30 июня 2020

В Ейском районе за минувшие сутки два новых случая инфицирования коронавирусом, а с начала недели появилось всего 16 новых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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