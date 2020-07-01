Погибли после обработки полей: на Кубани пчеловоды винят фермеров в смерти насекомых, хотя сами на учет не ставят свои хозяйства

Беда в маленький хуторок Беднягина, что в Тимашевском районе, где недавно погибли тысячи толстолобиков в водоеме, вновь пришла внезапно. У пасечников стали умирать насекомые – одна пчела за другой, семья – за семьей. Опустели ульи у одиннадцати пчеловодов.

– Мы понимаем, откуда пришла беда, – рассказал «Комсомолке» пострадавший пчеловод Керим Адиль-Заде. – Как мы считаем, один местный фермер потравил поля, вот наши пчелы и сдохли. Мы предложили ему встретиться, чтобы решить все вопросы на местном уровне. Но он отказался с нами общаться. После этого обратились в различные ведомства.

Пчеловоды сдали насекомых на анализ. Экспертиза показала, что насекомые отравились фосфорорганическим соединением. Это вещество обычно входит в состав препаратов, которыми обрабатывают участки от ненужной растительности.

Хозяйства лишились 11 пчеловодов.Фото: Виталий КАРНАУХ

– Знаете, вместе с пчелами на моем подворье померли еще с десяток кур и молодой ягненок, которых кормили свежескошенной травой у поля, – говорит Керим Адиль-Заде.

Всего, вместе с Керимом, пострадали 11 хуторских пчеловодов, для многих из них разведение пчел было единственным средством выживания.

– Конечно, если бы меня предупредили, я бы прицепил пасеку, она на колесах, к машине и увез ее. Да и другие смогли бы закрыть ульи с пчелами, в таком состоянии насекомые могут жить аж три дня, – говорит 50-летний мужчина.

Конечно, по-хорошему, надо бы регистрировать свое хозяйство в похозяйственных книгах поселений, чтобы адресно получать информацию о ближайших протравках полей. Но у Керима Адиль-Заде ситуация иная: он приобрел новую пасеку незадолго до начала карантина – 19 апреля. И в период пандемии поставить на учет не успел.

В местной администрации корреспондента «КП» заверили в том, что сообщений от фермеров о предстоящей обработке не получали. А вот пострадавшие сейчас выясняют, кто возместит им ущерб.

Пасечники уверяют, что пчелы погибли из-за протравки полей.Фото: Виталий КАРНАУХ

– В Роспотребнадзоре сказали, что в течение тридцати дней они, возможно, проведут какие-то исследования. После этого мы обратились в прокуратуру, – говорит пчеловод.

– Специалисты ветеринарного участка вместе с пострадавшими обследовали территорию и отобрали пробы пчел, – говорят в управлении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности муниципалитета. – Экспертиза показала, что в подморе пчел находятся фосфорорганические соединения. На учете в администрации состоит один владелец пасеки, сведения о количестве остальных пчелосемей в похозяйственные книги не занесены. Главам поселений и фермерам мы регулярно напоминаем о том, что они обязаны информировать пчеловодов о планируемых химических обработках.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАСТЕЙ

«Комсомольская правда» связалась с главой сельского поселения Кубанец Натальей Дема.

– Хуторок у нас небольшой, во всем поселении около двух тысяч человек и все друг друга знают. Конечно, это очень печальная ситуация, мне искренне жаль наших пчеловодов. У меня и у самой хозяйство, а как без него в сельской местности? Другое дело, что добро свое необходимо ставить на учет в похозяйственную книгу, в ней содержится информация обо всех жителях, которые ведут хозяйство. Из одиннадцати пострадавших зарегистрирован только один, это как понимать? Многие из них держат столько пчел, сколько держать в пределах населенного пункта нельзя. А если они на учете не состоят, то, значит, что ветеринары их не посещают? Значит, пчелы могут быть зараженными?

Выяснить, погибли ли пчелы от скошенной на поле травы, может лишь Роспотребнадзор. Но, по словам главы поселения, у местных санврачей нет лицензии на проведение подобных исследований.

К слову, о пчелином геноциде год назад корресопнденту "КП"-Кубань" заявлял пасечник из Тимашевского района, стаж которого насчитывает 76 лет. Со слов 91-летнего Ивана Листунова, предотвратить пчелиный геноцид невозможно, но можно его уменьшить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719729" frameborder="0"></iframe> Пророчество Ванги про гибель пчел сбывается.Трудолюбивые насекомые гибнут в России и по всему миру, как и предсказывала болгарская прорицательница

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