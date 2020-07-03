Задержаны подозреваемые в нападении на бизнесмена в центре Краснодара

3 июля стало известно, что силовики задержали участников нападения на 57-летнего предпринимателя Александра Биришева. Как сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах, среди них может быть человек, который причастен к убийству бизнесмена.

- Поймать их удалось во время оперативно-разыскных мероприятий. Их личности установлены, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных структурах.

Подробности задержания в рамках расследования пока не раскрываются.

Напомним, нападение произошло вечером 29 июня в самом центре города. Расправились с бизнесменом прямо в его автомобиле. Момент преступления попал в объективы камер видеонаблюдения. Как только Александр Биришев подошел к своему BMW, за его спиной появляется человек в маске и делает два выстрела из пистолета. Потом стрелок садится в наглухо тонированную Lada Granta и скрывается.

Спасти предпринимателя не удалось - он скончался на месте происшествия.

По одной из версий, один из знакомых убитого, который руководил организацией, предоставляющей интернет-услуги, решил отомстить за крупный долг. По некоторым данным, злоумышленник по заказу изготовил роутеры, однако гонорар свой не получил.

Кроме того, есть информация, что мужчину мог заказать собственный брат Олег, который осужден за мошенничество, но находится в бегах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расстрелянный в центре Краснодара предприниматель был братом осужденного за мошенничество директора кирпичного завода

Имя 50-летнего гендиректора прогремело в 2011 году, когда на него завели уголовное дело. Его обвиняли в крупном мошенничестве (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Стрельба в центре Краснодара: убит предприниматель

Сразу после того, как человек упал на асфальт, водитель отечественной легковушки дал по газам - машина скрылась. От полученных ранений спасти мужчину не смогли - он скончался до приезда медиков. Больше никто не пострадал (читайте далее)

Появилось видео момента дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре

Судя по кадрам, мужчину намеренно поджидали, припарковав машину удобным образом. Убийца открыл заднюю дверь отечественной легковушки, сделал несколько выстрелов. Видя, что дело сделано, водитель дал по газам (подробнее)