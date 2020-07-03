Убийство бизнесмена в центре Краснодара: задержаны киллер и водитель

Убийство 57-летнего бизнесмена Александра Биришева у налетчиков, что поджидали на белой Lada Granta, заняло не больше 20 секунд. К нападению они тщательно готовились и, казалось, спланировали заранее все – место расправы, способ убийства и даже пути отступления. Но все же просчитались.

Как только Александр Биришев подошел к своей припаркованной иномарке, мужчина вышел из тонированной Lada и дважды выстрелил в бизнесмена. После этого предприниматель рухнул на сидение своего BMW, а преступник тем временем прыгнул на заднее сиденье тачки. Уже через 10 секунд машина исчезла из виду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="960" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787763" frameborder="0"></iframe> Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.

Последнее, что успели проследить свидетели ЧП, - авто направилось в сторону Северной. Дальше их путь отслеживали уже правоохранители – по камерам. Как удалось узнать «КП» - Кубань», почти сразу злоумышленники разделились, чтобы не привлекать внимание, и залегли на дно. Силовики дождались того момента, когда налетчики расслабятся и потеряют бдительность, и тут же скрутили их.

- Во время оперативно-разыскных мероприятий задержаны киллер и водитель, который находился за рулем белой Lada Granta, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – Одного из них поймали в Краснодаре, другого соучастника – в соседнем регионе.

По подозрению в совершении преступления задержаны приезжие 32-х и 49-ти лет.

Точное количество, участвующих в преступлении, устанавливается. Сейчас с задержанными беседуют следователи. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или ношение оружия), - уточняют «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

На фото по центру сбежавший от правосудия Олег Биришев, справа - его убитый брат Александр.

По некоторым данным, рассматривается несколько версий убийства. По одной из версий, на предпринимателя напали из-за крупного долга, по другой - это мог быть заказ от его родного брата, который находится в бегах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="466" height="598" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/787760" frameborder="0"></iframe> В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.

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