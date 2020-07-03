2020-07-03T19:31:22+03:00
Происшествия

Убийство бизнесмена в центре Краснодара: задержаны киллер и водитель

Сейчас с ними работают следователи [видео]
Евгения СОРОКА
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯНФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Убийство 57-летнего бизнесмена Александра Биришева у налетчиков, что поджидали на белой Lada Granta, заняло не больше 20 секунд. К нападению они тщательно готовились и, казалось, спланировали заранее все – место расправы, способ убийства и даже пути отступления. Но все же просчитались.

Как только Александр Биришев подошел к своей припаркованной иномарке, мужчина вышел из тонированной Lada и дважды выстрелил в бизнесмена. После этого предприниматель рухнул на сидение своего BMW, а преступник тем временем прыгнул на заднее сиденье тачки. Уже через 10 секунд машина исчезла из виду.

Появилось видео дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре.

Последнее, что успели проследить свидетели ЧП, - авто направилось в сторону Северной. Дальше их путь отслеживали уже правоохранители – по камерам. Как удалось узнать «КП» - Кубань», почти сразу злоумышленники разделились, чтобы не привлекать внимание, и залегли на дно. Силовики дождались того момента, когда налетчики расслабятся и потеряют бдительность, и тут же скрутили их.

- Во время оперативно-разыскных мероприятий задержаны киллер и водитель, который находился за рулем белой Lada Granta, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иван Сенгеров. – Одного из них поймали в Краснодаре, другого соучастника – в соседнем регионе.

По подозрению в совершении преступления задержаны приезжие 32-х и 49-ти лет.

Точное количество, участвующих в преступлении, устанавливается. Сейчас с задержанными беседуют следователи. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

- Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или ношение оружия), - уточняют «КП» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

На фото по центру сбежавший от правосудия Олег Биришев, справа - его убитый брат Александр.

На фото по центру сбежавший от правосудия Олег Биришев, справа - его убитый брат Александр.

По некоторым данным, рассматривается несколько версий убийства. По одной из версий, на предпринимателя напали из-за крупного долга, по другой - это мог быть заказ от его родного брата, который находится в бегах.

В центре Краснодара неизвестные расстреляли мужчину Видео: instagram.com/chp_krd.

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Появилось видео момента дерзкого убийства предпринимателя в Краснодаре

Судя по кадрам, мужчину намеренно поджидали, припарковав машину удобным образом. Убийца открыл заднюю дверь отечественной легковушки, сделал несколько выстрелов. Видя, что дело сделано, водитель дал по газам (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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