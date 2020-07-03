Краснодар раскалился до +50 градусов

3 июля в Краснодаре установилась жаркая и сухая погода. Согласно данным метеостанции, температура воздуха в городе прогрелась до 37 градусов. Но в условиях безоблачного неба казалось, что на улице гораздо жарче.

Под лучами солнца некоторые поверхности нагреваются гораздо сильнее. Так, например, термометр после обеда показал +50. При этом даже к вечеру температура не спешит падать. Красноречивое фото, снятое всего час назад, говорит само за себя.

Даже вечером температура не спешит падать.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Наивысший - красный - уровень пожарной опасности объявлен в нескольких районах края.

- Просим не разводить костры в лесу и на приусадебных участках, не оставлять на природе бутылки и осколки стекла, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС. - За нарушение правил предусмотрены штрафы.

По прогнозу синоптиков, самый жаркий день, который предстоит пережить краснодарцам, еще не настал. В ближайшие дни ситуация будет только усугубляться.

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ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило горожан об аномальной жаре. Предупреждение действует до 6 июля включительно. Но, судя по прогнозам синоптиков, его могут продлить. Спасатели просят жителей не выходить без нужды из дома днем.

А врачи тем временем дают советы, как выжить в таком пекле. Быть особенно осторожными сейчас нужно гипертоникам, малышам и водителям, которым приходится быть за рулем.

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Уже с 6-го числа жителям региона придется особенно тяжело - отметки подскочат до +39. И, судя по тому, что осадков не ожидается, да и ветра толком не будет, духота будет стоять нестерпимая (читайте далее)