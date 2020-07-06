«Освободили от машин»: В Анапе на Бугазскую косу можно пройти только пешком

Бугазская коса в станице Благовещенской каждый год привлекает внимание туристов и местных жителей. И не только своей красотой, но и поведением тех, кто пытается нажиться на отдыхающих. Здесь два года назад предприимчивые бизнесмены установили шлагбаум и требовали деньги за проезд к берегу. А когда нарушителей штрафовали, они возвращались снова.

- Доступ спецтранспорту, машинам скорой помощи, полиции не ограничиваем, а всем остальным нечего там делать, - потребовали освободить пляжи от машин в местной администрации, чтобы решить ситуацию с нарушителями.

После этого при въезде на узкую полоску суши появилась бесплатная парковка (и платная тоже). На косу пройти можно только пешком. Но на практике на просьбы внимание обращают не все. Поэтому в этом году власти установили предупреждающие знаки.

- Въезд на Бугазскую косу запрещен, проход свободный, - написано на металлических щитах.

Фото пресс-службы администрации Анапы

В мэрии попросили отдыхающих соблюдать ограничительные меры и отнестись к ним с пониманием.

- Бугазская коса – не только одна из ярких и очень востребованных у туристов достопримечательностей курорта, но и особо охраняемая природная территория, поэтому машинам там делать нечего. Работают парковки, где можно оставить свой автомобиль и спокойно пройти на пляж. Никто не запрещает здесь отдыхать или заниматься спортом, но сотен машин, как это было несколько лет назад, на косе быть не должно. Поэтому въезд запрещен, и установлены аншлаги с предупреждением, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, что на Бугазской косе начались сносить незаконные объекты. Здесь выявили 57 самостроев. Например, под снос пошла так называемая «кайт-школа».