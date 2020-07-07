«Знал об эпилепсии, но сел за руль под таблетками»: Водитель экскурсионного автобуса, вылетевшего в обрыв под Новороссийском, предстанет перед судом
Вечером 7 августа 2019 года под Новороссийском экскурсионный автобус «Hyundai», в котором было 40 пассажиров, двигаясь со спуска, на полном ходу протаранил «Volkswagen Touareg». Удар был такой силы, что оба транспортных средства улетели в обрыв. Авария унесла жизни четырех человек, из которых трое – дети. Все погибшие находились в легковом автомобиле. В больницах с различными травмами оказались более 40 человек.
Место аварии
У следователей ушел почти год, чтобы разобраться во всех обстоятельствах этой ужасной аварии. Автобус ехал в Анапу после экскурсии на водопады в окрестностях Геленджика. Его водителя Романа Полякова арестовали на следующий день после аварии, все это время он находится под стражей.
Выяснилось, что 42-летний мужчина страдал эпилепсией и знал об этом, однако принимал таблетки, после чего спокойно сел за руль автобуса с 40 пассажирами.
Место ДТП Фото: СК России
Как сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю следствие собрало доказательства вины водителя автобуса в нарушении правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц, а также подтверждение того, что он находился под воздействием медицинского препарата.
- На 16 км автомобильной дороги «Новороссийск – Керченский пролив», находясь в состоянии иного токсического опьянения, достоверно понимая, что имеющееся у него заболевание препятствует допуску к работе в должности водителя, создал условия для нарушения своего сознания, которое привело к развитию эпилептического приступа, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Арест водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском.видео: СУ СК РФ по Краснодарскому краю! другой источник
Водитель автобуса потерял контроль за ситуацией на дороге и столкнулся с легковым авто, в котором было шесть человек, из которых трое – дети. Расследование вел следователь первого отдела по особо важным делам регионального СУ СКР.
Обвинительное заключение уже утверждено. Роману Полякову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Рассматривать уголовное дело будут в Приморском районном суде Новороссийска.
ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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