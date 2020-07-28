«Мы в дождевых заложниках»: В Краснодаре ливень за полчаса подтопил спальные районы

В Краснодаре вечером 28 июля начался сильный ливень. Однако осадки не были столь интенсивны, как в первой половине месяца, поэтому масштабных подтоплений избежать удалось. Движение транспорта не прекращалось. Однако жители спальных районов стали сообщать о том, что вода залила дороги и дворы.

Ливень подтопил район ЖК Губернский, улицу Генерала Трошева, а также Солнечную. Здесь пешеходам пришлось промочить ноги, водителям автомобилей повезло больше, однако по лужам решились ехать не все.

tipich__krd Последствия ливня в Краснодаре 28 июля

- Мы в дождевом плену, - записала видео из авто одна из жительниц краевого центра.

В Краснодаре к ливню готовились заранее. На службу вышли 22 машины специализированной службы по содержанию ливневой канализации, 9 мотопомп муниципальной «Службы спасения». Их направят туда, где есть острая необходимость.

Штормовое предупреждение в Краснодаре действует до конца суток 28 июля, однако небо уже светлеет, а осадки должны полностью прекратиться до 20 часов.

Напомним, что в Краснодаре летом прошли три сильных ливня 8 июля, 14 июля и 21 июля.