2020-07-28T18:58:19+03:00
Общество

«Мы в дождевых заложниках»: В Краснодаре ливень за полчаса подтопил спальные районы

До конца суток в городе действует экстренное предупреждение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Типичный КраснодарФото: Типичный Краснодар
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В Краснодаре вечером 28 июля начался сильный ливень. Однако осадки не были столь интенсивны, как в первой половине месяца, поэтому масштабных подтоплений избежать удалось. Движение транспорта не прекращалось. Однако жители спальных районов стали сообщать о том, что вода залила дороги и дворы.

Ливень подтопил район ЖК Губернский, улицу Генерала Трошева, а также Солнечную. Здесь пешеходам пришлось промочить ноги, водителям автомобилей повезло больше, однако по лужам решились ехать не все.

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Последствия ливня в Краснодаре 28 июля
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- Мы в дождевом плену, - записала видео из авто одна из жительниц краевого центра.

В Краснодаре к ливню готовились заранее. На службу вышли 22 машины специализированной службы по содержанию ливневой канализации, 9 мотопомп муниципальной «Службы спасения». Их направят туда, где есть острая необходимость.

Штормовое предупреждение в Краснодаре действует до конца суток 28 июля, однако небо уже светлеет, а осадки должны полностью прекратиться до 20 часов.

Напомним, что в Краснодаре летом прошли три сильных ливня 8 июля, 14 июля и 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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