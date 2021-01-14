В Сочи ветер снес стометровый забор на Имеретинской набережной. Очевидцы слышали страшный скрежет. Ограждение рухнуло прямо на пальмы, повредив десятки растений.- Забор упал от сильного порыва ветра, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» очевидица происшествия Кристина Барсегян.Она приехала в Сочи из Екатеринбурга и живет с приморском отеле.По оценкам синоптиков, порывы ветра достигали рекордных для самого южного района курорта 20-25 метров в секунду.Специалисты связывают погодные катаклизмы с температурными ножницами в Сочи. Температура в городе опустилась на 13 градусов. Еще вчера люди раздевались на пляже, а сегодня надели теплые куртки и шапки.В Сочи температура воздуха 13 января достигла аномально высокой отметки 21,2 °С. Таким образом, был превышен рекорд 53-летней давности. А на следующий день температура резко снизилась – в центре курорта до +8 °С.Даже растения не выдерживают подобных резких перепадов температуры. В сочинском парке «Ривьера» из-за сильного ветра и чрезмерно влажной почвы упал столетний кедр.Морозы до минус 4 °С ударили в горном кластере курорта. На высоте выше 1,5 метров над уровнем моря за ночь выпало около 20 см свежего снега.- Действие штормового предупреждения по осадкам с порывистым ветром продолжается. В течение ближайших трех суток – 14, 15, 16 января – метеорологи также спрогнозировали вероятность образования смерчей над морем на участке от Магри до села Веселое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме и оперативно реагируют на последствия непогоды.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что такого января в Сочи не было 50 лет! На курорте зафиксировали исторический максимум. Синоптики рассказали, что происходит с климатом Краснодарского края и каким будет февраль 2021 года