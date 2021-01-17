Такого снегопада на Кубани не было давно. Засыпает не только кубанскую столицу, но и другие районы края. Суровая зима сегодня даже на побережье, где сугробы видят еще реже, чем жители краевого центра.- Такого снегопада на Кубани не было давно. Он начался рано утром и по прогнозам синоптиков продлится еще сутки, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Самое главное - воздержитесь сегодня от поездок на личных машинах, это небезопасно.Сейчас на региональных трассах работают почти 730 смецмашин. В городах и районах дежурят еще почти 2800 единиц техники. Они работают на дорогах, по которым ездит общественный транспорт, от снега также расчищают тротуары, остановки, подходы к социальным объектам.- Еще в крае подготовили почти 2,5 тыс. резервных источников питания, в частности, стационарных и мобильных дизель-генераторов - говорят в администрации региона.Сильный снегопад и ветер оставил тысячи жителей без света. Так, утром без электричества остались анапчане - в зону аварийного отключения попали 500 частных домов в четырех населенных пунктах.- Электроснабжение на курорте уже практически восстановили, сейчас идут работы в поселке Супсех, - уточняют в администрации Краснодарского края. - Кроме того, энергетики устранили перебои со светом на улицах 1 мая, Восточно-Кругликовская, Черкасская в Краснодаре.Также свет вернулся в дома жителей хутора Ленина, поселка Лорис и Славянского микрорайона. Продолжаются работы в поселке Российском, где жители до сих пор сидят без электричества.Кроме того, крупное отключение из-за непогоды случилось в станице Новомышастовской Красноармейского района – без света осталась практически вся станица.- В муниципалитет направили дополнительные аварийные бригады, - говорят краевые власти. - После установления места порыва специалисты восстановят электроэнергию.НА ЗАМЕТКУМЧС запустило пункты обогрева на трассах КубаниПо прогнозам синоптиков, ненастная погода продержится до 21 января. В регионе ожидается понижение температуры до минус 22 градусов. Уже сейчас МЧС по Краснодарскому краю развернул шесть пунктов обогрева на кубанских дорогах в Сочи, Горячем Ключе, Армавире, Туапсинском районе, Лабинском районе и Темрюкском районе (Крымский мост).В готовности - 204 пункта обогрева и питания, вместимостью более 20 000 человек и 16 мобильных пунктов обогрева от краевого ГУ МЧС.- Ведется постоянный мониторинг дорожной обстановки на дорогах, - говорят спасатели.28 муниципальных образований региона переведены в режим функционирования повышенной готовности из-за непогоды.Также спасатели следят за тем, требуется ли кому-то помощь из водителей. Так, на 46-м километре трассы вблизи поселка Челбас сотрудники МЧС увидели легковой автомобиль в кювете с водителем.- С помощью буксировочного троса машины вытащили из снежного плена, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Была оказана помощь и в подъеме грузового автомобиля на мост.Помощь автомобилисты сегодня оказывают и друг другу. В Северском районе водители помогли вытащить из снега иномарку.А в Краснодаре на улице Северной мужчины помогали водителю маршрутки, застрявшему в \\"снежной каше\\".А В ЭТО ВРЕМЯВ Сочи бушует ураганПриродная стихия разгулялась на курорте c самого утра. Шквалистый ветер и сильный ливень сделали прогулки по набережной экстремальным развлечением. Людям приходилось цепляться за ограждения и ждать, пока ураган не стихнет.Кроме того, порывы резкого ветра срывали шифер с крыш и ломали деревья прямо на глазах местных жителей.Изменчивый ветер затрудняет и посадку самолетов. Два лайнера уже ушли на запасной аэродром из-за того, что порывы урагана были слишком сильными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Кубани из-за снегопада на трассах ограничили движение фурВ ближайшие часы ожидается понижение температуры и усиление ветра. Но расчистке периодически мешают фуры. Поэтому, чтобы избежать заторов и помех для снегоуборочных машин, введены ограничения для грузовиков (читайте далее)Последствия снегопада в Краснодаре 17 января 2021: массовое отключение света, закрытие аэропорта и запрет на въезд в городСнежная пурга доставила неудобства и пешеходам, и автомобилистам, и тем, кто собирался лететь (читайте далее)