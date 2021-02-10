Исповедь чиновницы в изгнании: бывшая вице-мэр Новороссийска, уволенная за шашлыки в карантин, написала обращение

Екатерина Демченко решилась на откровенный разговор. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Скандальное видео, на которое попала великосветская тусовка Новороссийска, лишило поста вице-мэра Екатерину Демченко в мае прошлого года. Это был самый жесткий месяц карантина в регионе. Тогда не то что шашлыки, прогулки во дворе собственного дома для простых жителей были под запретом. Кто решился тогда на несанкционированные прогулки, поплатились рублем. А вице-мэр Новороссийска - должностью.

Но когда, казалось бы, история с громким увольнением была забыта, для чиновницы нашли новое кресло. А через сутки снова уволили, когда о назначении стало известно СМИ.

- Мне сказали: "Катя, тебя вся Россия теперь знает!". Очень-очень большой человек сказал, - решилась рассказать сама Екатерина Демченко о том, какая паника происходила в кабинетах мэрии Новороссийска. - Я очень известна в России (как оказалось), шашлыки на карантине, публичное линчевание, два увольнения, потеря деловой репутации, потеря сил, волос.

К слову, сами новороссийцы давно простили ей невинные карантинные шалости.

- Ей дочь кормить, пусть работает, - сказали горожане в соцсетях, когда о новом назначении Демченко стало известно.

Но, судя по всему, проще было снова уволить негодницу, чем тому, от кого исходило это решение, поставить под удар собственную репутацию.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Тусовка новороссийской элиты в карантин попала на видео

«Высший свет», вероятно, отмечал майские праздники на местной базе отдыха, куда прибыл на дорогих машинах (подробнее)

МЕЖДУ ТЕМ

Уходила, чтобы вернуться: что стало с уволенной за шашлыки во время карантина вице-мэром Новороссийска

Екатерина Демченко недолго пребывала в изгнании за нарушение режима из-за эпидемии (подробнее)