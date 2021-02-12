На Кубани нынешняя зима бьет рекорды по похолоданию и температурным ножницам. То оттепель, то лютые морозы.От капризов природы на Кубани устали и автовладельцы, и пешеходы. С ужасом ждут очередные температурные качели и метеозависимые жители. Прошедшие выходные запомнились снегопадом, который сменил ледяной дождь. Но уже спустя день каток, образовавшийся на тротуарах и дорогах, превратился в кашу.Резкое понижение температуры воздуха и частые изменения давления сами по себе могут вызывать серьезное ухудшение состояния здоровья, особенно у людей с хроническими заболеваниями.Конец недели принесет новые погодные сюрпризы. Специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие дни прогнозируют в регионе аномальные морозы. Рекордные минусовые температуры продержатся с 12 по 20 февраля.Синоптики предупреждают, что сильные снегопады будут сопровождаться ухудшением видимости и гололедом на дорогах.Ожидается усилением ветра до 15-22 м/с, в отдельных районах - до 20-25 м/с. Местами возможна метель.- Особенно сложные погодные условия ожидаются в горном кластере региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Температура воздуха на Кубани понизится на 15-20 градусов. Морозы будут крепчать. Если 13 и 14 февраля столбик термометра опустится до -6 °С, то 15-20 февраля до -12°С местами до -18°С.Холод не обойдет и Краснодар. В последний зимний месяц-лютень самая низкая температура воздуха -5,4°С была 7 февраля. Самая высокая +19,7°С - 2 февраля.По данным сайта pogodaiklimat.ru, Самый холодный февраль был 1954 году, с температурным значением -13,1°С. Климатического монитора показывает, что в 21 веке только один единственный год бил рекорды по отрицательным температурам – 2006-ой. Тогда 17 февраля температура воздуха опустилась до 16,2 °С. Похоже, этот рекорд будет побит.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что снежный монстр идет на Кубань: на регион обрушатся метель и ураган. Выходные дни жителям края лучше провести дома.