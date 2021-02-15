В Сочи котята Алоуса и Чери получили имена. Это две маленькие самочки, которые родились в октябре 2020 года. Малышкам уже сделали вторую вакцинацию, взвесили и присвоили имена.Напомним, что первые плановые процедуры котята прошли ещё в декабре 2020 года. Тогда же был определен их пол.- Сейчас каждая самочка весит порядка шести килограммов, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора — руководителя Центра восстановления леопарда на Кавказе Умар Семенов. - У животных блестяще развиты инстинкты.Он обратил внимание, что по методике подготовки леопарда к самостоятельной жизни в лесу, его контакты с человеком должны ассоциироваться в памяти животного с негативом. Образ людей у котят с раннего возраста должен страх. Вот почему во время процедур кошечек поддразнили, чтобы вызвать ответную реакцию.По многолетней традиции котят, родившихся в Центре, называют в честь гор, рек и урочищ, расположенных в пределах исторического ареала обитания переднеазиатского леопарда в регионе. Котят назвали в честь двух рек Сочи: Лаура и Хоста. Под этими кличками малышек внесут в международную племенную книгу переднеазиатского леопарда, так они будут значиться во всех документах.Лаура и Хоста вместе с матерью Чери уже переведены в большие вольеры, в которых котятам представлено достаточно места. Вольеров всего шесть, каждый размером один гектар. Оба котёнка включены в программу подготовки к выпуску в дикую природу.ВАЖНОАлоус и Чери — это первая пара диких хищников, от которых в Центре восстановления леопарда удалось получить потомство. По оценкам специалистов, котята этой пары отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Их первенец Ахун уже четыре года живет в дикой природе. Житель адыгейского поселка Хамышки встретил этого самца, кода возвращался домой на машине из поселка Гузерипль.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Прехорошенький»: котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видеоВ Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе у пары леопардов появился на свет котёнок. Сотрудники центра впервые смогли снять малыша на видео. Это сделать очень трудно, так как самка вся погружена заботой о детеныше и не отходит от него ни на шаг (подробности)В Сочи выбирают имя для маленького леопардаВ Сочи в рамках информационно-событийного марафона «Друзья переднеазиатского леопарда» проходят конкурс «Назовём котёнка вместе». Заявки с кличками для пятнистого малыша принимаются до 20 сентября. Причем, можно предлагать как женские, так и мужские имена. У котенка, который родился 4 июля до сих пор невозможно определить пол. Это намечено сделать во время первой вакцинации (читать далее)