«Спасите кипарисы»: «Золотой» участок земли с озером под Анапой стал яблоком раздора

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«Золотой» участок земли с Кипарисовым озером под Анапой стал яблоком раздора. В Сукко роща уникальных растений оказалась под угрозой, экологи видят главную причину беды – в смене собственника водного объекта.

Напомним, что в Анапе высохло знаменитое кипарисовое озеро. Хотя озеро и не природное, но там есть ручей, который его питает. Экологи недоумевают, куда он исчезает.

Сейчас региональное управление Росимущества в судебном порядке добивается признания, что у нынешнего собственника – общества с ограниченной ответственностью - нет права на владение земельным участком с Кипарисовым озером. Иск подан в арбитражный суд Краснодарского края. Заседание назначено на начала марта. А пока участок наложено обременение.

Главная достопримечательность здешних мест - роща из 32 болотных кипарисов, которой присвоен статус памятника природы краевого значения.

- ООО "Горное озеро" является собственником участка под Кипарисовым озером с марта 2017 года, - сообщат экологическая вахта по Северному Кавказу (ЭВСК). - В этот период началась интенсивная коммерческая эксплуатация этого водного объекта, доступ к нему был незаконно ограничен. За это время водоем критически обмелел, и роща болотных кипарисов оказалась на краю гибели.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Росимущество судится за землю под отелем-рестораном в Большом Утрише. Новое заседание по данному вопросу намечено на первую декаду марта.

Судебный иск подан межрегиональным управлением Росимущества к ООО «Форт Утриш». Речь идет о судьбе участка земли на улице Набережной, где находится часть объектов отеля-ресторана.

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