В Краснодаре горожане уже потихоньку привыкают к снегу и даже к транспортному коллапсу.А вот к чему горожане привыкают с проблемами, так это к морозам. На трассах региона, а также в центре Краснодара поставили обогреваемые палатки.Синоптики говорят, что до конца недели также продолжит идти снег.- Сейчас средняя температура воздуха -5…-6. Максимальные отклонения – до -10 градусов, - рассказал «КП» - Кубань» заместитель руководителя территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник. – Самая холодная ночь на этой неделе будет со среды на четверг, на 18 февраля.Далее погода сжалится над южанами, и температура поползет вверх.- Столбики термометров приблизятся к нулю и даже дотянутся до +2 по Цельсию. Не выше, - рассказывает Колесник.В конце недели будет гололедТак как все начнет таять, снег будет трамбоваться, да плюс дождь, который также прогнозируют синоптики, приведет к образованию гололедицы.- В пятницу все еще будет холодно, но в субботу и дальше будет потепление, - обнадеживает синоптик. – На 23 февраля в Краснодаре прогнозируем до +2 градусов.У этой зимы есть шанс на рекордПока о том, что этот «снежный ад» является аномальным, синоптики не спешат говорить.- Пока рано говорить о вылетах из каких-то многолетних значений, зима еще не кончилась. В конце мы обязательно подсчитаем. Если прогноз по снегу сбудется, то у этой зимы есть шанс, - заявил заместитель руководителя территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКраснодарский край 16 февраля снова накроет сильная метельКубань продолжает заметать снегом второй день. По прогнозам, снег будет идти в течение суток. А ночью в некоторых районах региона приморозит до -15 (читайте далее)В Туапсинском районе из-за снегопада ограничили движение на перевалах Молдовановский и ДедеркойВ Туапсинском районе 16 февраля ограничили движение грузового транспорта на двух участках федеральных дорог – для большегрузов закрыто движение на перевалах Молдовановский и Дедеркой (читайте далее)Почему в Краснодарском крае не отменяют занятия в школах из-за сильнейшего снегопада и морозаВ Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Непогода в регионе еще не достигла своего пика. Метель продолжит кружить на Кубани, а морозы будут только усиливаться. Более того, в некоторых районах края температура опустится до -20-ти градусов, а в других ветер будет такой силы, что стоит опасаться за сохранность крыш на домах (читайте далее)