Сильнейший за последние десятилетия снегопад не дает передышки кубанцам. Если в Краснодаре сегодня тишь да гладь, то в некоторых районах сугробы постоянно увеличиваются. Во власти стихии сейчас Ейский и Кавказский район, мокрый снег также идет на Черноморском побережье. Сильнее всего засыпает около Крымского моста. Там впервые даже ограничили движения для машин - автомобилям запретили проезд по путепроводу из-за снежных переметов.Стоит сказать, что из-за снегопада и гололеда ограничили движение на автодороге \\"Новороссийск -Керчь\\" с 139-километра в направлении Керчи. Позже закрыли еще три трассы на Кубани на подъездах к Темрюкскому району для фур. Большегрузы не могут проехать со стороны Крымского и Славянского районов, а также Анапы. К слову, из-за снегопада прервано автобусное сообщение. В Крым задерживается уже несколько пассажирских рейсов.По последним данным, на подъезде к Крымскому мосту скопилось уже порядка 80 автомобилей. И число машин постоянно растет.Не лучше ситуация и на побережье.В районе сочинского поселка Вардане красным-красно. Увы, в этом направлении нельзя воспользоваться альтернативным путем.Бордовым горит и участок трассы от Дагомыса до села Нижнее Учдере. Там машины стоят в обоих направлениях.Не просто преодолеть отрезок Батумского шоссе в районе Мамайки.Водителям советуют быть осторожнее на заснеженных трассах.- Соблюдайте скоростной режим, а также необходимую дистанцию, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГИБДД по Краснодарскому краю. - Будьте предельно внимательными к пешеходам на дороге и проезду пешеходных переходов. Избегайте резких торможений в связи с ухудшением погодных и дорожных условий!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследствия снегопада в районе Крымского моста: из-за закрытых трасс скопились многокилометровые заторыВодителей отправляют в пункты обогрева и на стоянки (подробнее)Причиной сильного снегопада в Краснодарском крае стала циклонная депрессия над Черным моремМетеорологи объяснили, что заставляет небо засыпать территорию Кубани, в том числе и Сочи, где сугробы бьют рекорды (читайте также)