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Общество

Что стало с выпускницей из Адыгеи, разоблачившей «липовую» медалистку

«КП» - Кубань» узнала, чем сейчас занимается Рузанна Туко и ее одноклассница Заира Паранук, незаслуженно получившая медаль
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Главное для Рузанны - ее семья. Часто важные решения они принимают вместе, на семейном совете. Фото: instagram.com/miss_ruzanna

Главное для Рузанны - ее семья. Часто важные решения они принимают вместе, на семейном совете. Фото: instagram.com/miss_ruzanna

Скандал с «липовой» медалисткой из Адыгеи прогремел на всю страну в 2017 году. Тогда выпускница одной