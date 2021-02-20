Что стало с выпускницей из Адыгеи, разоблачившей «липовую» медалистку

Скандал с «липовой» медалисткой из Адыгеи прогремел на всю страну в 2017 году. Тогда выпускница одной из школ Тахтамукайского района Рузанна Туко со сцены заявила, что одноклассница Заира Паранук получила золотую награду только потому, что ее мама — начальник управления образования.- О том, что она не отвечала на уроках, знали все. Заиру перевели в нашу школу специально, чтобы подтянуть оценки. Но, когда я узнала, что ей хотят дать золотую медаль за отличия в учебе, была в шоке. Это очень не справедливо по отношению к тем людям, которые действительно трудятся, в том числе и по отношению ко мне, - рассказывала после случившегося Рузанна.Тогда Министерство образования Адыгеи начало проверять школу. Оценки выпускников признали заслуженными. Но мать Заиры Паранук все-таки уволили, а девушка добровольно сдала медаль.После скандала прошло уже 4 года. Рузанна Туко, разоблачившая одноклассницу-медалистку, через месяц поступила в ставропольский медицинский вуз. Она прошла на бюджет по целевому набору. Лечебное дело выбрала неспроста.- Я никогда не планировала становиться врачом. Никогда не представляла себя в белом халате. Я хотела быть юристом, потому что по моему телу всегда проходит дрожь при виде несправедливости. Так было до тех пор, пока один из самых важных людей в моей жизни не заболел раком. Ах, если бы я могла что-то изменить. Мой мир рухнул. После этого, я всегда начинаю свои поздравления со слов «Крепкого здоровья тебе и твоим близким», потому что здоровье не купишь ни за какие деньги. Он хотел, чтобы я была врачом. Я тоже поняла, что благороднее профессии нет и не будет никогда. Я нашла профессию, в которой одинаково важны моё сострадание и желание делать правильно. Я всегда хотела помогать людям, и я буду помогать людям, - написала девушка в соцсетях.Рузанна рассказала, что после резонансного случая с медалями она стала ответственнее и сильнее.- Я тогда будто прошла через информационную мясорубку. В течение короткого времени меня обожествляли и в то же время желали смерти. Теперь меня намного труднее сломить, - отметила девушка.Известная выпускница продолжает грызть гранит науки и самореализовываться. В мединституте Рузанне нужно еще отучиться два года, она и здесь отличница. Затем – интернатура.У Рузанны Туко еще есть любимое хобби – она прекрасно поет и пишет песни. Недавно девушка впервые спела в студии собственные строчки. Их она исполнила на свадьбе брата. Но пока звуковую дорожку на всеобщее обозрение Рузанна не выставляет, говорит, что не пришло ее время.Стоит сказать, что та самая «липовая» медалистка Заира Паранук держит глухую оборону. Она изначально никак не комментировала происходящее, и до сих пор по данной ситуации не отвечает ни на звонки, ни на сообщения в соцсетях.«КП» - Кубань» узнала, что Заира учится в Кубанском аграрном университете на специальности «Государственное и муниципальное управление». По ЕГЭ по нужным для поступления предметам у нее было в сумме 166 балла – и на бюджет, конечно же, ее не взяли, только на коммерцию. В этом году Заира защитит диплом бакалавра.