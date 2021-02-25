Отметки подскочат до +11: На Кубань придет весна, но ненадолго

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Условия погоды на территории Краснодарского края на данный момент определяются гребнем наполненного холодным и сухим воздухом антициклона. Именно его стараниями облаков в небе над регионом станет меньше. Температура также начнет повышаться, но 25 февраля тепло кубанцы вряд ли почувствуют. Все-таки воздух прогреется лишь до 1 градуса тепла, а местами по-прежнему будет легкий минус. Словом, значения на 5-7° ниже положенных по климату показателей.

Но в ближайшие дни в регионе ожидается оттепель.

- Взят уверенный тренд на положительные значения, - «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК «ТЦМП ЧС» Александр Колесник. - В дальнейшем ожидается повышение отметок до +5-8 градусов тепла.

Настоящая весна ожидается в субботу, 27 февраля. Метеорологи прогнозируют до 9-11 градусов выше нуля в кубанской столице. Ночью, к слову, отметки тоже будут плюсовыми, но все же еще не сильно высокими - 3-5 градусов со знаком плюс.

Как бы не хотелось многим из нас скинуть тяжелые пуховики, но пока еще рано. Весеннее дыхание жители Краснодарского края почувствуют позже. С начала новой рабочей недели в регионе зачастят дожди, а температура будет вновь понижаться. Днем воздух будет прогреваться едва до 5 градусов выше нуля, а ночью отметки уйдут в минус.

Отметим, что, по долгосрочному прогнозу, в марте 2021 ожидается среднемесячная температура и норма осадков для этого времени года, ни больше, ни меньше. То есть никаких аномалий не ждем - после небывалых снегопадов такой прогноз тоже радует.

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