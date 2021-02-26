Прокуратура не утвердила обвинение участников банды Цапка по делу о вымогательстве

Фото Николай Хижняк

Прокуратура Ростова-на-Дону не утвердила обвинительное заключение в отношении членов так называемой «кущевской банды» Владимира Алексеева, Вячеслава Цеповяза, а также его бывшей супруги Натальи Стришней и ее брата по делу о вымогательстве. Об этом «КП Кубань» рассказал адвокат потерпевшего Александра Исюка Генрих Хачатуров.

Дело о вымогательстве у коммерсанта Исюка 70 миллионов рублей в 2010 году было возбуждено в отношении Федора Стрельцова, Алексеева, Цеповяза, Виталия Иванова, Сергея Цапка, а также Натальи и Ивана Стришних. Позже дело в отношении Иванова и Цапка было прекращено в связи с их смертью, в отношении Стрельцова выделено в отдельное производство из-за того, что он находится в розыске.

Фото Николай Хижняк

В отношении Стришних дело также выделили в отдельное производство, а в конце 2019 года передали в суд. В ноябре 2019 года это дело было возвращено в прокуратуру из-за нарушений.

Дело Стришней и ее брата объединили с делом Алексеева и Цеповяза, им было предъявлено обвинение. Как ожидалось, прокуратура утвердит обвинительное заключение, однако этого не произошло.

- Прокуратура Ростова, как мы считаем, приняла незаконное решение по уголовному делу Натальи Стришней и других обвиняемых из банды Цапка и 25 февраля 2021 года отказала в утверждении обвинительного заключения в вымогательтве, формально продлив срок изучения материалов дела до 30 суток, представленного по результатам почти двухлетнего расследования, - отметил Генрих Хачатуров.

Дом Сервера Аметова, в котором случилась кровавая резня. Сейчас в нем живет его дочь. Фото: multilisting.su

Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из наиболее чудовищных преступлений в современной истории России.

Сам Цапок был осужден пожизненно, но умер от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы.