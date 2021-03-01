Заражена ли рыба в Темрюкском районе из-за ЧП с турецким судном в Керченском проливе

Фото: instagram.com/fedor_babenkov

- Передай всем, кого знаешь, чтобы рыбы местную не покупали. Под Керченским проливом стоит судно с химией на борту, с которого идет утечка, - такие тревожные сообщения пересылают друг другу жители Темрюкского района.

После ЧП на сухогрузе April в Керченском проливе ажиотаж в Сети, кажется, не спадает. Напомним, 19 февраля сухогруз подал сигнал бедствия из-за отравления сразу шести моряков, один из которых позже скончался. Позже выяснилось, что корабль перевозил ферросилиций, который при ненадлежащем хранении или намокании выделяет смесь ядовитых газов.

Пострадавших госпитализировали, а сам сухогруз временно остался у берегов Краснодарского края. Как только об этом стало известно, появилась масса слухов. Один из последних – якобы заражена морская вода, а значит вся выловленная рыба тоже. Информацию об этом в очередной раз опроверг глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Сухогруз April находящийся на якорной стоянке в Керченском проливе не имеет повреждений или деформации корпуса, - заверил жителей глава муниципалитета.

А значит сообщения о заражении рыбы - утка.

Сейчас, по словам главы района, ведутся переговоры с судовладельцем о буксировке сухогруза в Турцию.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Груз, находящийся на борту судна April, не представляет опасности населению и угрозы экосистеме акватории, - добавил Федор Бабенков.

Напомним, ранее сообщалось, что перед буксировкой корабль, на котором находятся опасные химикаты, еще раз осмотрят водолазы и проверят эксперты.

- На борту находится ферросилиций, около 1500 тонн. Именно парами этого химиката могли отравиться члены экипажа, — поясняли «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Росморречьфлота. — Однако эти испарения опасны только, если речь идет о закрытых помещениях. Еще раз повторимся - ни окружающей среде, ни жителям населенных пунктов на берегу никакой угрозы нет.

Информацию о ядовитом облаке, которое появилось после ЧП на турецком корабле, также опровергли.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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