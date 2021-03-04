«Опять минус 5!»: Новая волна зимнего похолодания идет на Кубань

В большинстве районов Краснодарского края ожидаются сильные осадки: дождь и мокрый снега Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодарский край после короткой передышки в начале марта снова возвращается зима – с морозами и снегопадами. И если 5 марта в Краснодаре день порадовал солнцем и теплом, то уже в ближайшие сутки погода резко изменится. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами осадки с понижением температуры.

В Краснодаре 6 марта пойдет дождь, в течение недели столбики термометров ночью будут опускаться до - 6°С. 9 марта – «сноу дей» - возможен рекордный для начала весны снегопад.

- 6 марта в большинстве районов Краснодарского края ожидаются сильные осадки: дождь и мокрый снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер будет дуть западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Похолодание стартует уже завтра. Температура воздуха ночь понизится: от -1 до +4°С, местами в восточной половине края морозы будут январскими от-4 до -9°С. 6 марта – от +1 до +6°С, местами в восточной половине края от 0 до -5°С. Днем в пятницу и субботу возможно потепление до +12°С.

На Черноморском побережье метеорологи предсказывают переменную облачность, небольшие осадки. Днем 6 марта местами дождь. Ветер будет дуть южной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Рекорд по силе ветер поставит в субботу в Туапсинском районе – здесь будут порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до 8°С, днем от +8 до +13°С.

Отдельная тема – сочинская Красная Поляна. В среднегорье весной еще и не пахнет. Наоборот – морозы крепчают до -6°С, за последние сутки на вершинах выпало более 20 сантиметров снега.

- Погоду 4 марта обусловит медленно усиливающийся гребень антициклона, с формированием очага высокого давления у земли в районе Восточного Черноморья. Нулевая изотерма днём поднялась до Роза Плато, то есть до отметки 960 метров над уровнем моря, - сообщили в синоптической службе курорта «Роза Хутор». - Такой характер погоды сохранится до пятницы. В ночь на субботу, 6 марта, прогнозируется прохождение ещё одного холодного фронта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае установилась солнечная и сухая погода. Но по данным синоптиков, наслаждаться днями без дождей кубанцы будут недолго.

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