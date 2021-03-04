Зима возвращается! Когда температура снова уйдет в минус и снегопады накроют Кубань

Северная гостья никак не хочет покидать наш регион, в ближайшие дни синоптики обещают стужу Фото: Юлия БАРАНОВА

Сегодня в Краснодаре первый раз по-настоящему теплый весенний день с ярким солнцем и температурой воздуха днем от +8 до +10°С. градусов. Но это совсем не означает, что зима ушла навсегда. Северная гостья никак не хочет покидать наш регион, в ближайшие дни синоптики обещают стужу.

На последующие двое суток в крае прогнозируют переменную облачность, местами осадки с понижением температуры.

- Уже днем 6 марта в большинстве районов Краснодарского края будет дождь и мокрый снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Похолодание начнется уже 5 марта. Температура воздуха ночь понизится: от -1 до +4°С, местами в восточной половине края морозы будут январскими от-4 до -9°С. : марта – от +1 до +6°С, местами в восточной половине края от 0 до -5°С. Днем в пятницу и субботу может потеплеть до +7+12°С.

На Черноморском побережье метеорологи предсказывают переменную облачность, небольшие осадки. Днем 6 марта местами пойдет дождь. Ветер будет дуть южной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Рекорд по силе ветер поставит в субботу в Туапсинском районе – здесь будут порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до 8°С, днем от +8 до +13°С.

- Отличительной особенностью холодного полугодия является максимальное развитие циклонической деятельности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей. - Черное море лежит на пути средиземноморских циклонов – повторяемость их в холодное полугодие составляет 50% всех синоптических процессов. Высокая температура над Черным морем сама по себе способствует возникновению над ним пониженного давления. Все это определяет продолжительные периоды с осадками в районе Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае установилась солнечная и сухая погода. Но по данным синоптиков, наслаждаться днями без дождей кубанцы будут недолго. Ранее «Комсомолка» сообщала, каким будет урожай на Кубани в 2021 году. И когда лучше сажать картофель.

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