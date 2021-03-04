Весна откладывается! Краснодарский край снова попадет под удар стихии

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Установившееся тепло так порадовало жителей Кубани, что многие, скинув плотные пуховики, достали куртки. Солнце и, правда, стало греть по-весеннему - прогулки в обед стали вдвойне приятнее. Но насладиться ими вдоволь пока не получится. Весеннее настроение, к которому начали привыкать кубанцы, будет недолгим. Причиной тому стал очередной смурной циклон, который надвигается на регион.

Холодные воздушные массы придут на территорию Краснодарского края и заметно понизят отметки. Если в субботу, 6 марта, погода будет еще приятной - выше 10 градусов тепла (в кубанской столице и вовсе ожидается +16 градусов), то уже 7-го числа арктическое вторжение ударит по температуре.

Похолодает ощутимо - сразу на 15-17 градусов. Лишь в Краснодаре и близлежащих районах будут околонулевые отметки. Остальные жители края ощутят мороз. Причем если в праздничные дни будет ясная погода, то начиная с новой недели большая часть региона окажется под ударом стихии. Армавир и Кропоткин будут страдать от мокрого снега, предгорные районы будет сильно засыпать.

Из-за этого Кубань на время почувствует дыхание зимы - низкие температуры сохранятся минимум до середины марта. А там, говорят синоптики, все будет зависеть от циклонов, которые курсируют над Россией. Но все же больших надежд на март просят не возлагать - месяц этот переходный, аномального тепла никогда не фиксируют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодарском крае установилась солнечная и сухая погода. Уже известно, каким будет урожай на Кубани в 2021 году, и когда лучше сажать картофель.

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Обычно в конце февраля, в начале марта жители Кубани начинают сажать картофель. Есть даже среди кубанцев примета - пришла Евдошка - сажай картошку (продолжение)

Весна на Кубани будет холоднее обычного

Жители Кубани, непривыкшие к таким обильным снегопадам, как были в январе и феврале, уже активно ждут потепления. Но, судя по прогнозам синоптиков, привычного мартовского тепла в этом месяце не будет. Хотя последние годы в начале весны всегда было солнечно и относительно тепло для этого времени года (продолжение)