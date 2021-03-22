Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 марта 2021: пандемия отступает, но показатель заболеваемости растет

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 22 марта 2021.

Эпидобстановка в регионе улучшается с каждым днем. Уже вторую неделю подряд в Краснодарском крае фиксируется не более 130 новых случаев заражения. Это еще большой показатель. Потому говорить об отмене или снятии действующих ограничений из-за COVID еще слишком рано.

Тем более показатель заболеваемости на 100 тысяч населения растет. Сейчас он составляет 726,3. Это одно из самых высоких значений за последние дни.

Также в регионе ежедневно фиксируется прирост смертельных случаев. За последние сутки жертвами инфекции стали 13 пациентов. Всего за время пандемии в Краснодарском крае из-за инфекции скончались 2208 человек.

Лечение в стационарах Краснодарского края продолжают 1027 граждан с подтвержденным диагнозом на COVID-19. Еще 1915 переносят болезнь на дому.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 22 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 30 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 22 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили пять человек.

Коронавирус в Сочи 22 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 18 жителей.

Коронавирус в Геленджике 22 марта 2021

В Геленджике за последние сутки четыре инфицированных.

Коронавирус в Туапсе 22 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен один заболевший.

Коронавирус в Ейске 22 марта 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у пяти человек.

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