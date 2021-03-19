В Роспотребнадзоре Кубани объяснили, почему Парад Победы в крае пройдет без зрителей

Шествие военных и парад техники можно будет увидеть по телевизору. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кубанской столице состоятся Парад Кубанского казачьего войска - его запланировали на 24 апреля и Парад Победы, который традиционно пройдет 9 мая. Но мероприятия пройдут при пустых трибунах. Зрителей не пустят.

- Надеемся, что к майским праздникам сможем обоснованно принять решение о каком-то формате. На сегодня парад Победы пройдет без зрителей, - говорит заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Мероприятия решили организовать в таком формате, чтобы избежать всплеска заболеваемости летом.

Хотя Гречаная призналась, что пока сложно давать прогноз на лето.

- Мы помним, как было в прошлом году, - говорит специалист ведомства. - Как раз в марте начал развиваться ковид и мы надеялись, что летом он сам собой разрешится. Этого не произошло.

Татьяна Гречаная также добавила, что санитарные врачи будут следить за ситуацией и ближе к майским праздникам оценят обстановку, тогда уже и уточнят прогноз.

Но, как пояснили в администрации края, в любом случае парады будут транслировать по телевидению. Так что, если не удастся увидеть их в живую, то посмотреть можно будет по телевизору.

КСТАТИ

Ковид на Кубани уже не свирепствует, а гриппа по-прежнему нет

Эпидситуацию по ковиду в крае оценивают как стабильную.

- Не можем назвать ее негативной, заболеваемость снижается, если сравнивать с январем, - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Сегодня в пределах 123-126 случаев в сутки колеблется. Но по-прежнему цифра значительна.

При этом специалист отмечает и положительные моменты. Темп прироста в сутки ушел в 0,3 и таких дней больше, показатель распространения колеблется в пределах 1-0,9. Сегодня 1.

- Остальные инфекционные заболевания – грипп, ОРВИ, внебольничные пневмонии имеют устойчивую тенденцию к благополучному течению процесса, - уточняет Татьяна Гречаная. - Гриппа на Кубани по-прежнему нет, ОРВИ гораздо ниже пороговых уровней.

Стоит сказать, что внебольничные пневмонии почти на 19% снизились по сравнению с прошлой неделей. Как раз-таки это и позволило ввести ряд послаблений в регионе.

- Две недели будем следить за динамикой эпидситуации, как себя будет вести заболеваемость, - говорит Татьяна Гречаня. - Надеемся, что удержим ее в этих цифрах.

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