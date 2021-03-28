Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 марта 2021: более 180 тысяч жителей региона прошли вакцинацию от COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 28 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. По последним данным, в регионе 114 зараженных. Среди них: четверо детей до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 41,9 тысяч человек. Однако в крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция, режим повышенной готовности продлен до 12 апреля.

- Сейчас 68 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2277 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 738,8.

Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения. В регион уже поступили более 208 тысяч доз вакцин против COVID-19. Вакцинацию прошли более 180 тыс. человек, что составляет 6,7% от общего плана. Ведь для формирования коллективного иммунитета необходимо привить 2,7 млн человек. Министерство здравоохранения края наметило завершить полную вакцинацию до октября 2021 года. На Кубани заветную прививку можно сделать в 149 пунктах.

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