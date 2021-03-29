На Кубани полиция искала пропавший скейтборд, а вышла на педофила

Если бы не пропавший скейтборд, правду никто бы и не узнал. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Незнакомец украл скейтборд моей дочери, это подарок от нас с отцом, - именно с таким сообщением в полицию обратилась 38-летняя Ирина Хворостянова (имена здесь и далее изменены — Авт.), узнав о пропаже.

Версию женщины, проживающей в Юбилейном микрорайоне Краснодара, правоохранители записали. Но для расследования информации было мало. Потому сотрудники в форме выехали на место преступления, чтобы собрать доказательства.

- Первым делом решили опросить саму 13-летнюю школьницу. Может, она запомнила приметы человека, который забрал у нее скейтборд. Но девочка лишь пожимала плечами, то и дело повторяла: «Не помню, не знаю», - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах региона. - Тогда решили опросить возможных свидетелей, для этого нужно было восстановить цепочку событий того дня. Стали задавать вопросы девочке - слово за слово, так правда и вскрылась.

Оказалось, что в ночь перед ограблением в квартиру к семикласснице приходил 18-летний приятель из Лабинска. Дома никого из взрослых не было - этим и воспользовался молодой человек. Он склонил девочку к интимной связи, о которой она родителям не сказала. Правда, наверное, не вскрылась бы, если бы после незаконных утех не пропал скейтборд.

После того, как выяснилось, что девочка могла стать жертвой нездорового желания парня, начались разбирательства. Сейчас проводится проверка по всплывшим обстоятельствам. На парня могут завести уголовное дело по ч.2 статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если выяснится, что связь со школьницей действительно была, то «кавалеру» может грозить до шести лет лишения свободы.

- Известно, что парень из Лабинска, ранее судим не был, да и на профучете не состоял. После того, как стало известно, что он надругался над девочкой, к нему пришли правоохранители, - добавляет наш источник. - Арестовали его на 7 суток - юноша, предварительно, был в состоянии наркотического опьянения, но от диагностики отказался.

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