Изнасиловал двоих, одну из которых убил: В Новороссийске снова осудили убийцу-рецидивиста который уже отсидел 42 года

Юрия Спарихина на этот раз приговорили к пожизненному сроку.

57-летний Юрий Спарихин, сбежавший от полицейского конвоя в Новороссийске летом 2020 года, наделал шуму. Правоохранители вели преступника к автозаку - собирались везти в суд. Сотрудники отвлеклись на секунду, в этот момент преступник дал деру. Его тут же объявили в розыск. Правда, у многих пробежал мороз по коже после того, как стало известно, кто оказался на свободе. У Юрия Спарихина за плечами несколько судимостей. На его счету - убийство, кража и изнасилование. А в 2000 году он отправился за решетку за расправу над двумя малолетними девочками. Впервые на зону попал в пятнадцать - из 57 лет, 42 из них он провел в местах лишения свободы.

За то время, пока убийца-рецидивист разгуливал на свободе, успел натворить много. И вот сейчас наконец-то предстал перед судом.

- Вечером 14 августа 57-летний фигурант во дворе одного из домов на улице Героев Десантников в Новороссийске подошел к 34-летней женщине и. угрожая ножом, потребовал ее сесть в машину, - рассказывали в СУ СК по Краснодарскому краю. -

Мужчина изнасиловал автоледи, а после еще заставил его катать по городу. Опасаясь за свою жизнь, пострадавшая выполняла его указания. Ночью того же дня фигурант потребовал остановить BMW в безлюдном месте. Здесь он повторно над ней надругался.

- А 20 августа он же, находясь около улицы Коммунаров и переулка Курганного в Краснодаре, угрожая расправой похитил ранее ему незнакомую 49-летнюю жительницу города, - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

Он изнасиловал женщину, а затем на ее Toyota пытался скрыться от правоохранителей. Гнались за ним на территории Апшеронского района. Задержанный не справился с управлением, вылетел в кювет и попал в руки оперативников. Позже он признался, что владелицу иномарки, он убил - тело погибшей сам и показал.

Юрий Спарихин пытался скрыть от полицейских в Апшеронском районе на автомобиле.

- Вынесен приговор в отношении жителя Новороссийска. Он признан виновным в совершении особо тяжких преступлений, ему назначено пожизненное лишение свободы, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском краевом суде.

Правда, стоит сказать, приговор не вступил в законную силу. А это значит, что подсудимый еще может обжаловать решение суда.

Спарихин не справился с управлением и улетел в кювет, заетм его задержали правоохранители.

- Также вынесено частное определение в адрес руководства следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что поспособствовало совершению им убийства, - добавляют в Краснодарском краевом суде.

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