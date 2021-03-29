«Кручок в крыле»: На Кубани раненный лебедь не может улететь

Скрин видео: @krasnodar.obyavleniya

В Краснодарском крае лебедь попал в беду. В станице Старомышастовской на реке Кочеты местные жители обнаружили раненую птицу.

- В правом крыле лебедя торчит донка – крупный рыболовный крючок, предназначенный для ловли придонной рыбы. Похоже, кто-то рыбачил и бросил, а на старую снасть попалась благородная птица, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» станичники. – Сначала это была пара, но второй лебедь улетел.

По словам жителей, уже пятый день раненой птице пытаются помочь. Но поймать птицу, чтобы прооперировать, никак не удается: едва завидев сеть, лебедь уплывает.

- Мы сообщили о раненой птице и в администрацию, и спасателям, но пока никто к нам не приехал, - говорят станичники. – А пока сами кормим лебедя, он даже ночью приплывает к нам подкрепиться, в район улицы Базарной.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что похожий случай произошел в прошлом году в селе Шедок Мостовского района. Жители заметили барахтающегося лебедя посреди водоема. Сразу не придали значения, а через два дня поняли, что птица за что-то зацепилась. Было видно, что пернатый пытается взлететь, но тут же опускает голову от бессилия. Неравнодушные селяне, осознав, что сами не справятся, вызвали на место спасателей.

На помощь лебедю приехали специалисты Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Они надели специальные комбинезоны, аккуратно подошли к птице и распутали леску. На перышках были видны следы крови.

- Оказалось, что в крылатого шипуна вонзились две блесны, в крыло и шею, - рассказали «КП» - Кубань» спасатели.

Первую помощь пострадавшей птице оказали на берегу - вытащили блесна, раны обработали антисептиком. Но лебедь был настолько измучен, что улететь не смог. Забрать на реабилитацию к себе домой изъявил желание местный житель. Спасатели передали птицу мужчину, он в свою очередь пообещал выкормить лебедя, а когда пернатый наберется сил, выпустить на волю.

В 2019 году житель Краснодара спас лебедя с поломанным крылом. Мужчина подобрал его на трассе возле станицы Ивановской и отдал ветеринару.

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Житель Краснодара спас лебедя с поломанным крылом

Мужчина подобрал его на трассе возле станицы Ивановской и отдал ветеринару (читать далее)