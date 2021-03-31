Белым медвежатам из геленджикского Сафари-парка дали имена

Малыши уже подросли. Фото: @safari_park_gelendzhik
У двух медвежат, которые появились на свет в декабре прошлого года в геленджикском Сафари-парке, наконец-то появились имена. Выбирали их, что называется, всем миром.
Администрация парка обратилась с просьбой к горожанам в соцсети, чтобы они помогли с этим вопросом. В итоге через голосование выбрали самые красивые и звучные. Арктика-Аврора - так теперь зовут милую девочку, и Ермак - шустрый мальчуган-непоседа.
Фото: @safari_park_gelendzhik
Это первые белые медвежата в городе-курорте у самого Черного моря. К сожалению, мамаша отказалась от них сразу после рождения, а 18-летний отец по кличке Седов “бросился в бега”, то есть отправился путешествовать по другим зоопаркам мира.
- Хорошо, что медведица не загрызла крох, - говорит замдиректора Сафари-парка Елена Миловидова. - Мы забрали медвежат и стали сами выхаживать. Знаете, для нашего зоопарка - это радостное и в то же время редкое событие. Белые медвежата у нас появились на свет впервые.
Фото: @safari_park_gelendzhik
Мать медвежат по имени Сережка приехала в Геленджик из очень-очень далекой и холодной Новой Земли. Чувствует себя на юге хорошо и о своем потомстве не вспоминает. Такая вот мать-кукушка.
Фото: @safari_park_gelendzhik
Поэтому все заботы упали на местных специалистов Сафари-парка и зоологов из разных полярных зоорганизаций России.
Опыта общения с северными медведями ранее ни у кого не было. Малыши появились на свет недоношенными, но сейчас окрепли и подросли. Брат и сестра адаптировались к черноморскому климату и теперь с нетерпением ждут лета.
Медвежата Арктика-Аврора и Ермак играют на просторах сафари-парка Фото: @safari_park_gelendzhik
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