Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 апреля 2021: больше всего случаев заражения зафиксировано в Краснодаре и Сочи

Фото Минздрава Кубани

Всего 111 раз за сутки тесты на коронавирус у жителей Кубани дали положительный результат.

Больше всего случаев опасного заболевания за минувшие сутки выявлено в Сочи и Краснодаре-32 и 30 соответственно.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили уже у 42699 человек, в том числе у 2841 ребенка.

В последние недели заболеваемость в регионе держится на стабильно низком уровне. При этом режим повышенной готовности пока не снят, но есть некоторые признаки того,что это может вскоре произойти.

Так, власти Сочи уже объявили о проведении в этом году около 60-ти купных массовых зрелищных мероприятий на курорте.

В целом Сочи планирует принять в период с мая по сентябрь 2021 года около 4 миллионов туристов. При этом мест в дорогих здешних отелях на майские праздники почти не осталось.

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