Эколог объяснил появление «пенной метели» в Черном море Туапсинского района

Фото: instagram.com/chudentseva

Температура воздуха, как и воды, пока далека от комфортных отметок. На заплывы в море решаются пока только моржи. Зато туристы массово устраивают пикники на побережье. Во время одной из прогулок в Лермонтово отдыхающие обратили внимание на море, которое непривычно сильно пенилось.

- Сильного шторма в тот день не было. Однако с каждой волной у воды образовывалась плотная белая масса, - рассказывает один из отдыхающих. - Причем пузыри на гальке напоминали пену от мыла.

Как такового характерного запаха люди не ощутили, однако поняли, что это явно не норма. Образовавшаяся плотна морская пена буквально залила пляж в Туапсинском районе.

«Комсомолка» поговорила с экологом, который объяснил появление «пенной метели».

- Думаю, что появление густой массы объясняется незаконными сливами в реку из септиков. Все это, в конечном итоге, попало в море, и вот вам пожалуйста пена, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Пена в море образуется либо от органических соединений, которые находятся на поверхности воды, либо от фосфорных - они содержатся в мыле.

Фото: instagram.com/chudentseva

По словам Вениамина Голубитченко, дожди, прошедшие накануне, были довольно сильными, что помогло повымывать большое количество отходов в море.

- Конечно, сезон купаний еще не начался, но в такой воде даже моржам купаться не стоит. Тут высок риск получения вреда здоровью, нежели пользу, - добавляет эколог Вениамин Голубитченко. - Как минимум можно получить лишнюю бактериальную нагрузку на организм и заболеть энтеробиозом, дизентерией.

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