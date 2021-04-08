«Задние лапы торчат на улице, голова - в доме»: Под Краснодаром прохожие спасли кота, застрявшего в окне

Спасательная операция заняла около 20 минут. Фото: кадр из видео.

В адыгейском поселке Яблоновском, что находится под Краснодаром, на свои лапы нашел приключение белый кот. Именно его жалобное мяуканье слушали жильцы многоэтажки на улице Береговой. Люди выглянули из окон, чтобы найти источник звука. Смотрели-смотрели, но никак не могли найти животное, что попало в беду, - внизу никого не было.

Оказалось, что помощи просил пушистик, застрявший в оконной раме на третьем этаже. Бедолага вопил на всю улицу, но никак не мог выбраться из западни.

- Мы вышли с мужем гулять, как вдруг видим женщины, дети стоят около дома и смотрят вверх. Подняли голову - смотрим, кот застрял. Хозяев не было дома. По всей видимости, владельцы ушли на работу - окно оставили приоткрытым. А любопытный пушистик решил выглянуть на улицу. Прогулка увенчалась успехом, а вот обратно залезть - проблема, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Марина Гринько, ставшая вместе с мужем Сергеем свидетелем кошачьего несчастья. - Только задние лапы торчат на улицу, голова - в дом. Туловище зажала оконная рама.

Обошлись без спасателей. Эту роль на себя примерили обычные прохожие. Сергей не растерялся и побежал на стройку, что идет по соседству. У рабочих попросили строительные леса - как еще подобраться к коту?

Марина вместе с мужем вышли на прогулку, а в итоге стали спасателями.

- Двое строителей оказались неравнодушными - помогли собрать стройлеса, закрепили основание. А затем мой муж поднялся на них и вместе с другим мужчиной, который был проездом из Саратова, установил "верхушку", - продолжает Марина Гринько.

Женщина решила записать на видео, как происходила спасательная операция.

- Это у кого-то слишком узкие окна! - хохотали люди, наблюдавшие за тем, как мужчины пытаются подтолкнуть незадачливого кота в квартиру.

К счастью, все прошло успешно. Пушистик протиснулся и попал обратно в квартиру. Как сказал позже хозяин, пушистый не пострадал, с ним все в порядке.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как объяснили в одной из оконных компаний, открытая на проветривание створка образует острый угол. В эту щель часто попадают коты.

- Лапы животного не будут соприкасаться ни с какой опорой, потому любая попытка животного выбраться - неудачная, - говорит «КП» - Кубань» специалист по установке окон Дмитрий Лаврухин.

Если в таком пережатом положении животное провисит больше часа, то это может привести к печальным последствиям. Нередки случаи, когда в области сдавливания образуется некроз, из-за которого возникает тяжелая почечная недостаточность, а это приводит к смерти.

- Поэтому даже в жаркую погоду своим клиентам мы рекомендуем не оставлять открытыми окна в тех комнатах, которые доступны для животных, - добавляет Дмитрий Лаврухин.

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