Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 апреля 2021: заболеваемость падает, но ограничения не снимают

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Комсомольская Правда» – «Кубань» следит за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. За последние сутки заразились еще 107 человек, среди них - 5-месячный ребенок.

Как сообщают специалисты, самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Апшеронский район, здесь выявили 30, 19 и 15 новых случаев.

Чтобы сохранить нынешнюю эпидобстановку, власти региона продлили действующие ковидные ограничения. Согласно документу, жители должны использовать средства защиты (маски и перчатки) во всех местах массового скопления людей, в том числе на вокзалах, в торговых центрах, парковках и лифтах. Жителям старше 65 лет рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Эти меры будут действовать вплоть до 1 мая.

К слову, глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что эпидситуация позволяет организовать мероприятия на 9 мая с ограниченным количеством зрителей. На торжественные шествия в Краснодаре и Новороссийске хотят пригласить ветеранов.

- В краевом центре при допустимой заполняемости в 400 мест можно разместить около 150 человек, - говорят в администрации региона.

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