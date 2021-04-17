Больше 20 лет за штурвалом: что известно о пилоте, погибшем в авиакатастрофе Ми-2 на Кубани

Крушение вертолета в Краснодарском крае Фото: Евгения ОСТРАЯ

Эта суббота для 60-летнего Никола Т.была рабочей. Его часто просили полетать на вертолете над полями и обработать всходы от вредителей. В сельхоз авиации Николай Т.уже несколько лет. Пришел сюда работать после того, как ушел на пенсию с военной службы. Такое у летчиков минобороны часто бывает – идут на гражданку, семью вед кормить надо. А у Николая Т. дети, внуки...

Он поднял в небо Ми-8, пролетел несколько минут и рухнул в поле с пшеницей. Что стало причиной катастрофы, сейчас выясняют следователи. Пилоту спастись не удалось, он погиб на месте…

На месте крушения вертолета найдена летная книжка пилота Фото: Евгения ОСТРАЯ

Еду к месту крушения вертолета по бездорожью. Справа и слева зеленеют поля с посевами. На одном из них замечаю винт вертолета. А в паре километрах от него – сама машина, возле которой полно спасателей и полиции.

Части от вертолета разбросаны по полю Фото: Евгения ОСТРАЯ

Возле вертолета все залито водой – это машину заливали спасатели, чтобы не было взрыва. Ведь после того, как Ми-2 рухнул, из обгоревшего бака полилось топливо.

- Ждем следователей, пока не можем убирать вертолет с поля, - объясняет мне один из спасателей.

Крушение вертолета в Краснодарском крае Фото: Евгения ОСТРАЯ

Но как его убирать – спасатели решают. Видимо, придется воспользоваться лебедкой.

Пока разговаривают со спасателями, по полю бежит мужчина и что-то кричит громко.

Крушение вертолета в Краснодарском крае Фото: Евгения ОСТРАЯ

Когда он оказывается рядом, слышу ворчание:

- Я не знаю, что это за вертолет и как он тут оказался. Это мое поле, я не нанимал сельхоз авиацию, - мужчина прямо разъярен. То, что тут погиб человек, кажется, его нисколько не смущает.

Крушение вертолета в Краснодарском крае Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Мне итак денег эта пшеница не приносит, а тут этот вертолет, - уже громче кричит он. – Кто мне компенсирует все? Пшеница испорчена.

В это время спасатели находят летную книжку пилота. Она датирована 1999 годом.

- Опытный, - вздыхаю я.

Крушение вертолета в Краснодарском крае Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Да, Николай был самым опытным пилотом в компании «Трансхимавиа», - подошел ко мне другой мужчина, на нем – серая потертая куртка и синяя кепка. – Знал его, он тут рядом живет.

Кстати, восемь лет назад этот же вертолет ( во всяком случае у него было точно такой же бортовой номер RA-20977) уже терпел бедствие в Северском районе. В мае 2013 года пилот совершил жесткую посадку, но тогда он отделался лишь испугом, отказался даже от госпитализации.

После расследования в Международном авиационном комитете сообщили, что причиной ЧП восьмилетней давности было то, что к полетами допустили пилота, который потерял летную практику. То есть не сидел за штурвалом несколько лет.

Сейчас же вертолетом управлял опытный пилот, который знал машину хорошо.

- Николай в этом районе часто летал, поля обрабатывал, - рассказали мне знакомые погибшего пилота.

Но во всем придется разбираться следователям. По факту крушения вертолета они возбудили уголовное дело

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»), - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СУ СК РФ.

Так что теперь следователям предстоит проверить и все документы у компании, на балансе у которой и находился вертолет.

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Видео аварийной посадки вертолета в Краснодарском крае 17 апреля 2021 сняли очевидцы

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