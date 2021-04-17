Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета МИ-2 на Кубани

Вертолет рухнул в поле Фото: Евгения ОСТРАЯ

По факту крушения вертолета МИ-2 возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СУ СК РФ.

Место крушения Ми-2 Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»), - сообщили в ведомстве.

Место крушения Ми-2 Фото: Евгения ОСТРАЯ

Авария случилась около двух часов дня.

- В ходе выполнения авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2, под управлением пилота 1960 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался, - пояснили следователи.

Пилот за штурвалом уже не первый год, на месте крушения вертолета найдена его летная книжка, которая датирована 1999 годом.

Место крушения Ми-2 Фото: Евгения ОСТРАЯ

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