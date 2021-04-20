Труп обнаружили в сторожке: на след таинственного убийцы вышли спустя 34 года

Бытовое убийство на почве неприязни произошло в Тихорецком районе в далеком 1987 году, и только сейчас следствие нашло убийцу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Запутанное дело об убийстве сторожа в Тихорецком районе и прекращенное из-за отсутствия виновного теперь вновь возобновлено СУ СК по Краснодарскому краю.

Эта история произошла 34 года назад на одной из строительных площадок в станице Новорождественской. В сторожке был найден убитым 61-летний сторож Александр Р. Его нашли с тяжелыми ранами на голове и теле, которые и стали смертельными для пенсионера.

Что стало причиной такого страшного преступления и самое главное - кто убил человека - правоохранители так и не смогли выяснить. Уголовное дело было приостановлено, убийца остался ненайденным и ненаказанным.

И вот сейчас, спустя столько лет, у следователей появились улики в отношении некоего Николая У., которому в то время было 25 лет. У молодого человека уже были за плечами неоднократные ходки в колонию.

Следствие предполагает, что в тот роковой день убийца зашел в сторожку к потерпевшему. Возможно, между ними возник конфликт, который завершился кровавой трагедией.

Сейчас предполагаемый убийца сторожа дает показания, но он не задержан, - сообщили "КП" - Кубань" в СУ СК по Краснодарскому краю.

Но вот вопрос - будет ли он осужден, если его все-таки признают виновным? Ведь прошло столько времени. Его преступление может быть аннулировано из-за срока давности.

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