Деловой туризм: Мэр Сочи приветствовал участников Международного строительного чемпионата

Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата

В Сочи 20 апреля прошла торжественная церемония открытия Международного строительного чемпионата. Мероприятие стало одном из самых значимых в событийном календаре курорта.

Обращаясь к его участникам, глава Минстроя России Ирек Файзулин рассказал, что чемпионат собрал свыше 170 строительных организаций. Он поблагодарил всех партнеров за системную работу и поддержку в подготовке к мероприятию.

В свою очередь генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв выразил уверенность, что каждый участник Международного строительного чемпионата уже является победителем.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский приветствовал участников чемпионата.

Мэр обратил внимание на важность форума для развития городов и стимуляции выгодных альянсов.

- Само слово «чемпионат» соответствует духу современного Сочи. Благодаря зимним Олимпийским играм 2014 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года наш город совершил колоссальный рывок в своём развитии, - отметил Алексей Копайгородский. - Сегодня Сочи не только курорт, но и один из самых востребованных центров деловой активности нашей страны. Нынешнее событие в очередной раз это подтверждает.

По его словам, мероприятие откроет перед участниками хорошие перспективы, а в состязаниях не будет проигравших.

Напомним о важности возобновления делового туризма для Сочи. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции десятки форумов были отменены. Сегодня началось возрождение этой важной отрасли индустрии гостеприимства. Безусловно, на площадках соблюдаются все необходимые санитарные нормы.

Сейчас на курорте отдыхают около 100 тысяч организованных туристов, для апреля это очень большая цифра. Отели и санатории заполнены больше чем на 70%.

В таких условиях власти курорта предъявляют серьёзные требования к обеспечению безопасности гостей. В местах размещения и объектах общественного питания усилена санитарная обработка. Скоро в каждом отеле и гостинице появятся информационные стойки для того, чтобы гости могли получить актуальную информацию по принципу «одного окна».

- Мы ожидаем большой поток туристов на майские праздники. Многие россияне после временного ограничения авиасообщения с Турцией перенесли бронирование в Сочи. Для нас – это новый вызов, - заявил Алексей Копайгородский. - 26 апреля проведём расширенное заседание летнего межведомственного оперативного штаба, отработаем все темы с профильными блоками и ведомствами.

Он обратил внимание, что отдых в Сочи должен быть комфортным и безопасным. Опыт работы в условиях ограничений у нас огромный, не сомневаюсь в том, что новый сезон проведём на высоком уровне.

- Из-за особой эпидемиологической обстановкой в России просим соблюдать простые рекомендации Роспотребнадзора: носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию 1,5 метра, - подчеркнули в пресс-службе Международного строительного чемпионата.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в числе профессиональных направлений чемпионата - информационное моделирование и проектирование, ручная сварка, ценообразование и сметное нормирование, охрана труда, электромонтаж.

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