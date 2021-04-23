Тедеско ограбили не только футболисты «Сочи». Кто еще на юге становился жертвой криминала

Доменико Тедеско Фото: ФК Спартак

Уже семь лет как Сочи стал спортивной столицей России. Уникальное сочетание гор, теплого климата и развитой инфраструктуры дали свои плоды.

Ежегодно на курорт съезжаются тысячи спортсменов со всего мира. Футбольные клубы из России даже отказались от сборов за границей в пользу Краснодарского края. Такого не случалось со времен распада Советского союза, и это объяснимо.

Условия на побережье Черного моря давно не уступают заграничным. Часто гостят на курорте сборные России по всем видам спорта: от фигурного катания и керлинга до футбола и легкой атлетике.

Только омрачают сборы случаи краж у спортсменов. За последние годы они участились на курорте. «КП» – Кубань» собрала самые громкие случае мошенничества в Сочи.

Собака Жердева

Пропала собака

Николай Жердев – известный российский хоккеист. В составе сборной России он дважды выигрывал чемпионат мира.

В 2015 году нападающего занесло в Сочи. Он подписал контракт с «леопардами». Надолго задержаться на юге России у россиянина не вышло. За полгода он провел 26 матчей, набрал 7 очков и уехал в нижегородское «Торпедо».

В общем, обычная жизнь спортсмена. Тольку эту поездку Николай запомнил долго. На юге у Жердева украли пса по имени Макс.

- Кто знает этого человека? Он уехал с Максом вчера. Адлер, в сторону Блинова, – обратился нападающий к подписчикам в инстаграме.

Как собака оказалась у мужчины, неизвестно. Только Николай слишком тяжело переживал потерю пса. Хоккейный клуб даже объявил вознаграждение за любую информацию о собаке. Спустя сутки бигль нашелся.

Фото: instagram.com/vse_sladko_da_gladko/

Исчезли наручные часы

Алёна Зотеева – известная российская велогонщица. Она частный гость в Сочи как спортсмен. Но недавно девушка приехала на курорт по делам. Остановилась в отеле в Сочи. Так торопилась, что после заселения бросила сумку на кровать и укатила по делам.

Когда 27-летняя спортсменка вернулась в номер, не обнаружила своей спортивной сумки. Поиски результатов не дали. Сумка исчезла. Вместе с ней пропали дорогие часы Garmin за 28 тысяч рублей.

Обидно, что дорогой аксессуар девушка приобрела всего два месяца назад. Алена так радовалась обновке, что каждый день хваталась часами в социальных сетях. Они часами рассказывала, почему эти часы – идеальный аксессуар для спортсмена. Сейчас поиском часов чемпионки России по велоспорту занимается полиция. У девушка есть даже своя версия пропажи.

- Она предполагает, что сумку могла взять и выбросить в мусор горничная, которая убиралась в номере в период с 18:30 9 апреля до 12:30 10 апреля, – говорят правоохранители.

Доменико Тедеско Фото: ФК Спартак

Обманули на 250 тысяч рублей

Футбольный «Спартак» – частый гость в Сочи. Команда Доменико Тедеско одной из первых в России отказалась от заграничных сборов в пользу Сочи. Также минимум два раза в год красно-белые приезжают на игры с «барсами».

Один из последних визитов «Спартака» в Сочи обернулся для красно-белых большими потерями. Во-первых, они уступили «барсам». Во-вторых, главный тренер команды Доменико Тедеско не досчитался 250 тысяч рублей.

После игры стало известно, что немецкий специалист стал жертвой мошенников. После заселения в сочинскую гостиницу на телефон тренера пришло сообщение с неизвестного номера. Человек представился сотрудником «Спартака» – это подтверждал его аватар в мессенджере – и попросил Доменико о помощи. Человеку требовались деньги на срочное лечение родственника. Тедеско сразу перевел коллеге полную сумму. Уже затем выяснилось, что никто тренеру не писал.

В краевом главке «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили, что никаких разбирательств нет.

- Заявление в отдел полиции города не поступало, расследование УВД по Сочи не ведет, - заверили «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украли или выкинули: самарская чемпионка России по велоспорту осталась без дорогих часов в сочинском отеле

Алена З. приобрела свои уникальные часы за 28 тысяч рублей зимой этого года, а теперь общается из-за них с полицией (подробнее).

В полицию Сочи заявлений по факту обмана тренера «Спартака» Доменико Тедеско не поступало

По некоторым данным, наставник «красно-белых» отправил мошенникам 250 тысяч рублей (читайте далее).