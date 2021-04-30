Уже разделись: на сочинских пляжах полно туристок в бикини

Лови загар! Фото: Юлия БАРАНОВА

Первомай для Сочи в этом году особенный – курортный. В городе официально открывается летний сезон. Президент России Владимир Путин сделал майские праздники 10-дневным марафоном отдыха. Туроператоры предупредили отдыхающих о дефиците хороших отелей в Сочи. В этом сезоне курорт ожидает большой наплыв туристов. Такие прогнозы делают специалисты индустрии гостеприимства после прекращения полетов в Танзанию и Турцию. За 10 праздничных дней город надеются принять более 200 тысяч гостей.

Пляжи заполняют туристы Фото: Юлия БАРАНОВА

- Начиная с майских праздников, в Сочи стартует высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров на эти даты уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.

Солнце жарит почти по-летнему Фото: Юлия БАРАНОВА

Самое главное место притяжения отдыхающих – пляж. В высокий курортный сезон в Сочи для гостей подготовили порядка 200 пляжных территорий. Первые 14 будут открыты уже в начале мая. Безопасность на воде будут обеспечивать более 700 матросов-спасателей.

Обещают, что сочинские пляжи будут не сильно отличаться от турецких. Все приморские зоны привели к единому виду: закуплены лежаки и зонты в светлых тонах, чтобы не хуже, чем на заграничных курортах. Среди новинок сезона – открытие пляжа на высоте более 1 тысячи метров над уровнем моря. Зона отдыха расположилась в горах Красной Поляны.

Хотя, водичка еще холодная Фото: Юлия БАРАНОВА

Напомним, что в конце апреля 33 сочинских пляжа получили «Голубые флаги». Экологический знак качества приморским зонам присвоили в Копенгагене. Международное заседание проходило в онлайн режиме.

«Голубыми флагами» отмечаются территории с чистым берегом и прибрежными водами, качественной инфраструктурой и доступностью для маломобильных граждан.

- То, что пляжи с «Голубыми флагами» находятся во всех районах курорта, говорит о том, что морской отдых у нас безопасен и комфортен, а сервис качественный на всей береговой полосе. Присуждение международного экологического знака качества для нас престижно и почетно, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что по данным Роспотребнадзора в Сочи морская вода соответствует норме. Специалисты заверяют, что отдыхающих ждет чистое море. За весь летний сезон из моря возьмут 5 тыс. проб. Замеры проходят на расстоянии 10 метров от берега.