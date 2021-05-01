Что произошло после матча Краснодар – Сочи

Фото: pfcsochi.ru

Футболисты «Сочи» переиграли «Краснодар» в огненном южном дерби. Поединок 28-го тура российской премьер-лиги прошел в Краснодаре в субботу и завершился победой хозяев со счетом 3:1. На гол Дмитрия Стоцкого «барсы» ответили дублем Кристиана Нобоа и мячом Антона Заболотного, который стал победным. Он был забит на в концовке матча, когда «Краснодар» уже остался вдесятером. За несколько минут до этого вторую желтую карточку получил Реми Кабелла.

- Если посмотреть статистику европейских лиг, то можно увидеть, что в России команды получают красные карточки почти в каждой матче. Это тенденция, но мы не понимаем, откуда она взялась. Здесь дело не в «Краснодаре», а в общем стиле судейства. Как итог, сейчас чемпионат России. Неудивительно, что наш чемпионатов поднялся на 2-3 место по желтым карточкам, – после игры сетовал главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

Фото: fckrasnodar.ru

Это победа стала уже второй для команды Владимира Федотова над «быками» в этом сезоне. Ранее «барсы» не оставили шансов «Краснодару» в Кубке России – 2:1.

- Желание «Краснодара» вдесятером выиграть этот матч послужило им дурную службу. Соперник полез раскрываться – мы использовали это, – был краток после матча главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

Был полностью согласен с коллегой после игры Виктор Ганчаренко. Он заявил, что именно удаления перевернуло ход встречи.

- До удаления хорошо игру контролировали, пробовали найти опасные зоны в обороне «Сочи». После удаления пошла другая игра. Когда ты пропускаешь с пенальти, потом получаешь красную карточку — это двойной удар. Сложно оправиться, хотя хотелось бы, чтобы команда это делала, – резюмировал белорусский специалист.

Фото: pfcsochi.ru

Еще одной важной темы после игры стали травмы. Во второй половине матча с «Краснодаром» на поле появился бывший игрок «быков» Рамос Жоазиньо. Но спустя 19 минут россиянин попросил замену.

- У Жо новый рецидив предыдущей травмы. Запредельная нагрузка, так бывает. Требуется больше времени для восстановления. Мы рисковали, выпуская его, поспешили, – резюмировал Владимир Федотов.

После победы над «Краснодаром» «Сочи» набрал 49 очков. Команда Владимира Федотова обосновалась на пятой строчке. У «Краснодара» 38 баллов. «Быки» расположились на десятой позиции.

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