Жена футболиста Ари после прощального матча поблагодарила Галицкого и болельщиков

Фото: instagram.com/natali_natali_g

Накануне ФК «Краснодар» сразился на поле с футболистами из Сочи. Встреча, увы, закончилась не в пользу «быков» - итог матча 1:3. После финального свистка кубанского дерби нападающие «Краснодара» Ари и Маркус Берг попрощались с болельщиками. Они выступили с прощальной речью. После чего на экранах показали лучшие моменты, которыми запомнится выступление футболистов в команде.

После этого некоторые болельщики не смогли сдержать слез. Один из мальчишек на трибунах расплакался из-за ухода футболистов из клуба.

Стоит сказать, что Арикленес да Силва Феррейра, известный в нашей стране как Ари, - один из долгожителей «быков». Он пришел в команду в 2013 году.

За эти годы Ари полюбил клуб, в котором играл несколько лет. Родным для него и супруги стал Краснодар. Форвард краснодарской команды Ари и его жена, модель и блогер, Наталья не раз проводили бесплатные тренировки у стадиона «Краснодар». Более того, жена футболиста не раз признавалась, что не хотела бы менять место жительство - краевой центр ей очень нравится.

После матча Наталья опубликовала трогательное сообщение в своем Instagram с благодарностью к Сергею Галицкому.

Фото: instagram.com/natali_natali_g

- Слов не хватит, чтобы описать то, что происходит внутри! - призналась Наталья. - Хочется, в первую очередь, поблагодарить Сергея Николаевича Галицкого и клуб «Краснодар», сотрудники которого относятся с любовью к каждому члену семьи игрока! Это очень теплый и душевный клуб.

Кроме того, Наталья поблагодарила и болельщиков, которые поддерживали футболиста.

- Мы всегда будем рядом, не смотря на любое расстояние. Вы лучшие! - написала Наталья в Instagram. - Спасибо городу Краснодар за все, что ты мне подарил, за добрых людей, за теплые дни, за красивые улыбки.

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