Без работы, но весь в брендах: экс-тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев заглянул на матч бывшего клуба

Фото: скриншот телеканала Матч! Премьер

Уже второй месяц Мурад Мусаев сидит без работы. 3 апреля «Краснодар» проиграл «Ахмату» в чемпионате России, а тренер подал в отставку. То поражение стало уже шестым для «быков» в восьми матчах после зимней паузы. За месяц черно-зеленые вылетели из Лиги Европы и Кубка России. Также они выпали из борьбы за еврокубки в чемпионате страны.

Такие потрясения не могли пройти просто так. Особенно болезненным получилось поражение от «Ахмата» (0:5). После него Мурад Мусаев стойко ответил на вопросы журналистов, а спустя пару часов подал в отставку. Она случилась после личной беседы с президентом команды Сергеем Галицким.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Сразу после ухода из клуба тренер признался, что хотел бы побыть с семьей. Также он отказался от работы в «Краснодаре» на другой должности. Специалист отметил, что даже во время отдыха с маленьким ребенком ему приходилось думать о футболе. Сейчас он бы хотел компенсировать этот пробел и побыть с семьей.

Спустя месяц после отставки Мурад Мусаев появился на публике. Сейчас он совмещает семью и шоппинг. Во всяком случае, так считают болельщики. Они заметили специалиста на игре «Краснодар» – «Сочи» в 28-м туре чемпионата России. Встреча прошла в субботу и завершилась победой «барсов» – 3:1.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Мурад Мусаев наблюдал за игрой с трибун. Он расположился на вип-секторе, вдали от болельщиков. Зрители отметили модный наряд бывшего тренера. На футбол он пришел в черной бейсболке итальянского бренда Dsquared2. На официальном сайте компании она оценивается в 145 евро или 13 000 рублей.

Также на тренере было худи Gucci. Стоимость данной модели составляет 88 200 рублей. Это одна из любимых толстовок рэпера Фейса. Именно в ней он давал интервью Юрию Дудю.

Кепка

Отметим, что это первое появление Мурада Мусаева в брендовой одежде на публике. Во время работы в «Краснодаре» специалист чаще всего выходил в свет в спортивном костюме с логотипом клуба.

Поэтому болельщики по-разному восприняли новый образ бывшего тренера. Одни назвали его стильным, а другие приняли за желание тренера показать свой достаток.

Худи

Кстати, Мурад Мусаев был одним из самых «недорогих» тренеров российской премьер-лиги. По данным «Спорт день за днем», его ежегодное жалование составляло 500 тысяч евро. Эта цифра в несколько раз меньше, чем у нынешнего наставника «Краснодара» Виктора Ганчаренко. Во время работы в ЦСКА он получал 1,5 млн. евро.

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