Не сгореть за пять минут: главные правила пляжного отдыха в горах Сочи

Rosa Beach в Роза Долине Фото: Юлия БАРАНОВА

На майских праздниках туристы заполнили не только традиционные пляжи на побережье Сочи, но и новые - в горах. Первомай для Сочи в этом году особенный – курортный. В городе официально открлся летний сезон. Президент России Владимир Путин сделал майские праздники 10-дневным марафоном отдыха. В Сочи встречают рекордный наплыв туристов после прекращения полетов в Танзанию и Турцию. За 10 праздничных дней город надеются принять более 200 тысяч гостей.

Rosa Beach в Роза Долине Фото: Юлия БАРАНОВА

Самым главным местом отдыха стал, конечно же, пляж. Но не только зона отдыха у моря, но и так называемые горнопляжи на высоте от 500 до 2000 метров над уровнем море. Но весеннее солнце в горах не такое нежное, как на побережье. И, чтобы не омрачить отдых, надо соблюдать несложные правила.

- В горах ярко светит солнце, поэтому без солнцезащитного крема не обойтись, и в то же время нужна тёплая верхняя одежда: если над высокогорной долиной Цирк 2, начнут проплывать облака и закроют солнце, то за эти несколько минут можно замёрзнуть – окончательно снег на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря тает только к августу, - посоветовали в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

На хребте Аибга открыт белоснежный пляж с шезлонгами, где можно и загорать, и играть в снежки одновременно.

Rosa Beach в Роза Долине Фото: Юлия БАРАНОВА

Любителям пляжного отдыха с удовольствием наслаждаются южным солнцем в зоне Rosa Beach в Роза Долине (она находится на отметке более 500 метров над уровнем моря). Кроме того, среди новинок сезона – пляж на высоте более 1 тысячи метров. Зона отдыха расположилась в горной Олимпийской деревне курорта «Роза Хутор».

В высокий курортный сезон в Сочи для гостей подготовили порядка 200 пляжных территорий. Первые 14 открыли уже в начале мая. Безопасность на воде обеспечивают более 700 матросов-спасателей.

Сочинские пляжи не сильно отличаются от турецких. Все приморские зоны привели к единому виду: закуплены лежаки и зонты в светлых тонах, чтобы не хуже, чем на заграничных курортах.

Напомним, что в конце апреля 33 сочинских пляжа получили «Голубые флаги». Экологический знак качества приморским зонам присвоили в Копенгагене. Международное заседание проходило в онлайн режиме.

Rosa Beach в Роза Долине Фото: Юлия БАРАНОВА

«Голубыми флагами» отмечаются территории с чистым берегом и прибрежными водами, качественной инфраструктурой и доступностью для маломобильных граждан.

- Начиная с майских праздников, в Сочи стартовал высокий летний сезон. В санаториях и отелях свободных номеров до 12 мая уже не осталось. Самый большой спрос на объекты четыре и пять звезд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что по данным Роспотребнадзора в Сочи морская вода соответствует норме. Специалисты заверяют, что отдыхающие купаются в чистом море. За весь летний сезон из моря возьмут 5 тысяч проб. Замеры проходят на расстоянии 10 метров от берега.