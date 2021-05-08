Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Краснодаре: выставка военных экспонатов и спектакль о животных-героях

Фото: krd.ru

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Краснодаре. На Кубани сохраняется режим повышенной готовности. Он действует уже больше угрозы. Из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение, что Парад Победы в Краснодаре и Новороссийске пройдут без большого количества зрителей. На них попадут только ветераны Великой Отечественной войны, участников локальных боевых действий.

Жители Краснодара увидят парад на краевом телеканале. Прямая трансляция запланирована на 10 часов утра.

«КП» – Кубань» узнала, какой будет программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Краснодаре.

В 15:00 на улице Красноармейской, 45 будут петь «Песни Великой Победы». Участники «Почетного караула» станцуют вальс. Присоединиться к ним может любой желающий.

В это же время – в 15:00 – начнется показ картины «Житие Александра Невского». Он пройдет в филиале МБУК «ЦКР «Карасунский» на улице Уральская, 198/1. Показ фильма состоится в рамках акции «За землю Русскую». Она посвящена 800-летию со дня рождения князя.

В 18:00 на улице Красноармейская, 30 стартует концерт «Джаз Победы». Его дадут представители МБУК «ГДК ЦВО города Краснодара». Концертная программа будет посвящена 76-й годовщине Великой Победы.

Обширную программу к 9 мая подготовил МБУК «ЦКР «Карасунский». В День Победы здесь откроется выставка работ проекта «К подвигу героя сердцем прикоснусь». Также в фойе центра представят музейные экспонаты, посвященные празднованию 9 мая. В 10:30 в центре пройдет праздничный концерт «Навстречу Победе». Все мероприятия состоятся на улице Красной, 27/1 в станице Старокорсунской.

В Новом театре кукол в Краснодаре состоится показ спектакля «Другими глазами войны» лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Натальи Пахомовой. Он будет посвящен животным, которые отдали свои жизни ради Великой Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Сочи: открытие памятника и парад во дворах

Стала известна программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Сочи (подробнее).