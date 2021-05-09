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Парад Победы в Краснодаре 9 мая 2021: прямая онлайн-трансляция. Уже больше года на Кубани действует режим повышенной готовности. Из-за угрозы распространения коронавируса Парад Победы в Краснодаре пройдет без зрителей.

Это не означает, что его не увидят жители региона. У «КП – Кубань» будет прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Краснодаре 9 мая 2021.

Известно, что участие в нем примут 30 парадных расчетов. Всего свыше 1750 человек. Это военнослужащие соединений и воинских частей Краснодарского гарнизона, казаки и курсанты вузов города. Также по Главной городской площади проедут 34 единицы спецтехники.

— Мы полностью завершили реставрацию всех мемориальных комплексов города, связанных с военной историей, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

У «КП – Кубань» будет организовано прямая онлайн-трансляция Парада Победы в Краснодаре 9 мая 2021. Она начнется в 10 часов утра.

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