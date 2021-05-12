Фото: alexander-nevskiysobor.ru

В Краснодаре сегодня весь день проходит траурная акция в память о трагически погибших в школе в Казани.

В Краснодаре прошла траурная церемония в память жертв трагедии в Казани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В историческом центре Краснодара к Поклонному кресту, который находится возле Собора Александру Невскому, целый день приходили горожане и гости города, чтобы в молитве вспомнить жертв вчерашней трагедии в Казани. Они несли сюда свечи, цветы и игрушки.

К Поклонному кресту, который находится возле Собора Александру Невскому, целый день краснодарцы и гости города несли свечи, цветы и игрушки Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В 18.30 здесь началась панихида, которую провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий с духовенством.

- Молюсь об упокоении невинно убиенных детей и педагогов, о выздоровлении раненных и помощи Божией врачам в их нелегком труде, - сказал владыка Григорий.

В 20.00 возле Поклонного креста зажглись свечи и состоялась минута молчания.

В Краснодаре прошла траурная церемония в память жертв трагедии в Казани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В траурной церемонии принял участие и мэр Краснодара Евгений Первышов.

Траурные акции проходят во многих городах Кубани. Так, в Новороссийске у городского дворца культуры организована стена памяти.

В Краснодаре прошла траурная церемония в память жертв трагедии в Казани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Накануне в центре Сочи у скульптуры первой учительницы появился стихийный мемориал в память о погибших в Казани. Жители и туристы вчера и сегодня весь день приносят сюда цветы и детские игрушки.

В Краснодаре прошла траурная церемония в память жертв трагедии в Казани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Геленджике на центральной площади города организован мемориал памяти, к которому несут цветы. В Армавире цветы и игрушки несут к монументу «Ангелу Хранителю» в Ефремовском парке.

12 мая в Татарстане объявлено траурным днем.

В Краснодаре прошла траурная церемония в память жертв трагедии в Казани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Любую помощь пострадавшим в трагедии в Казани предложил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову телеграмму с соболезнованиями. Он отметил, что Сочи готов оказать любую помощь в восстановлении здоровья всех, кто пострадал в трагедии, которая произошла в Казани.

В Краснодаре прошла траурная церемония в память жертв трагедии в Казани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил проверить во всех школах, гимназиях пи детсадах системы безопасности, чтобы избежать на территории региона подобных трагедий. Для этого создадут рабочую группу на базе краевого министерства образования с привлечением экспертов из силовых структур.

В Краснодаре прошла траурная церемония в память жертв трагедии в Казани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

11 мая в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев взорвал гранату и открыл стрельбу. В результате погибли 9 человек, в том числе семеро детей и двое взрослых. Еще 23 человека пострадали.

В Краснодаре прошла траурная церемония в память жертв трагедии в Казани Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Стрелявший задержан, его дальнейшую судьбу будет решать суд.