В Роспотребнадзоре рассказали, когда будут открыты фудкорты в торговых центрах

Почему в Краснодарском крае фудкорты все еще закрыты. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Жители Кубани помнят, как в конце марта прошлого года закрылись все развлекательные заведения. Замок повесили на торговые центры, а также бары, кафе и рестораны. Исключение было сделано только для обслуживания клиентов на вынос без посещения заведения, а также для доставки заказов. Причиной тому стал карантин, введенный из-за коронавируса. Жесткие меры должны были сдержать распространение инфекции. И, как заверяет краевой Роспотребнадзор, это сработало.

Со временем в оперштабе начали давать слабину. Уже через пару месяцев, в июне 2020 года, открылись «летники», но с определенными условиями. Расстояние между столами - не менее 1,5 метров, а сотрудники следят за посетителями, которые должны были соблюдать социальную дистанцию. Через пару недель дали добро на кафе и рестораны, имеющие отдельный вход в помещение. Правда, для всех посетителей ввели правила — заходим в «масках», рассаживаемся небольшими компаниями. Ни о каких банкетах и речи быть не может!

С 22 марта 2021 года вступили в силу очередные послабления - в торговых центрах открылись заведения, у которых есть отдельный зал обслуживания для гостей.

А вот табу с фудкортов Кубани снимать не спешат. Так, в краснодарских ТЦ зона у бистро, где раньше располагались столики с креслами, сейчас пустует. Посетители могут заказать обед и взять его с собой. Тех, кто решает перекусить, сидя на диванчиках в холле, охранники буквально выгоняют на улицу. А вот в соседней Адыгее в торговом центре фудкорты работают, как в докоронавирусные времена. В феврале 2021-го власти там ввели послабления, разрешив открыться заведениям, у которого есть собственная зона посадки. Ее оборудовали, просто огородив столики на территории фудкорта.

- Почему соседям можно, а у нас нельзя? - недоумевают краснодарцы, которые ездят в Адыгею с семьей и друзьями теперь чаще. Все-таки комфортно совмещать шоппинг и перекус.

«КП» - Кубань» позвонила в краевой Роспотребнадзор, чтобы выяснить, когда будут открыты фудкорты в торговых центрах Краснодарского края.

- На данный момент эпидобстановка на Кубани стабильная, вспышек коронавируса нет. Ключевым препятствием к снятию ограничений является базовый коэффициент репродукции вируса — показатель, демонстрирующий заразность инфекционного заболевания. В Краснодарском крае он держится на уровне 1, тогда как для послабления ограничительных мер необходим уровень в 0,5 и ниже, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» представитель Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.

Фудкорты, по мнению эпидемиологов, - место, где очень сложно контролировать людей, а значит, и инфекцию.

- Если в ресторанах и кафе сотрудники могут проследить, чтобы не скапливались очереди, то в зоне фудкортов это практически невозможно. Именно по этой причине они все еще под запретом, - добавляет Ирина Воронкова. - Если в каком-либо ТЦ для посетителей стали доступны столики на фудкортах, то это незаконно. Организацию могут оштрафовать за нарушение правил, введенных в связи с режимом повышенной готовности.