Обработка пляжа. Фото: пресс-служба SPA-отеля «Русский дом Дивный».

На курорте небывалый наплыв отдыхающих со всех уголков России. Цифры такие: в апреле в Сочи отдохнуло более 350 тысяч туристов. В мае прогнозируют цифры еще выше. Пандемия коронавируса при таком наплыве отдыхающих требует усиленного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Поэтому на курорте активно дезинфицируют пляжное оборудование, аттракционы, общественный транспорт и парковую мебель.

Аэропорт Сочи тоже принял комплекс мер, направленных на безопасное обслуживание пассажиров.

Туристический рекорд в Сочи. Фото: Варвара Дым.

- На входах в терминал установлены санитайзеры для рук и тепловизоры для замера температуры посетителей . Также в аэропорту проводят дезинфекцию багажа, - сообщает пресс-служба аэропорта. – А о необходимости соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 метров) напоминает напольная разметка. Провожающим и встречающим рекомендовано сократить время пребывания в здании аэровокзала.

Продолжают работу и специальные мониторинговые группы, которые в ежедневном режиме контролируют, как ведется противовирусная обработка сочинских пляжей, отелей и санаториев, объектов общепита. В их составе: сотрудники полиции и казаки, специалисты мэрии и сочинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Краснодарского края.

- В Сочи действует режим повышенной готовности. Для нас очень важно, чтобы туристы и местные жители чувствовали себя комфортно, поэтому в городе уделяется особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности. В первую очередь, это касается соблюдения всех требований Роспотребнадзора на пляжах, в местах размещения и в заведениях общественного питания, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Работники соблюдают масочный режим. Фото: Иван ВИСЛОВ

В кафе и ресторанах по-прежнему проводится регулярная обработка поверхностей, соблюдение масочного режима персоналом и расположение столов - не менее 1,5 метров друг от друга.

Особое внимание уделяется дезинфекции пляжного инвентаря. На входе обязательно наличие антисептиков и соблюдение социальной дистанции.

Обработка идет и в парках отдыха. Каждый час аттракционы обрабатываются дезинфицирующими растворами, все сотрудники работают в масках, при рассадке на качелях и каруселях соблюдается социальная дистанция.

Пассажиропоток во всех автобусах курорта, которые ежедневно выходят на линию, вырос в несколько раз. Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию. Транспортные средства моют внутри и снаружи. Санитарную обработку салонов делают максимально тщательно, вручную: сиденья, поручни и двери протирают специальным раствором. Кроме того, в перерывах между поездками автобусы проветриваются, водителям измеряют температуру.

Как писала «Комсомольская правда» - Кубань», в Сочи каждое утро пляжи обрабатывают люди в «коронавирусных» костюмах.