Опасные и ядовитые растения Краснодарского края и Республики Адыгея 2021: они вызывают ожоги и аллергию во время походов

Борщевик Фото: Артем КИЛЬКИН

Опасные и ядовитые растения Краснодарского края и Республики Адыгея 2021. На юге России стартовал сезон походов. В этом году этом он активный вид отдыха стал особенно актуальным.

Из-за наплыва туристов на побережье Черного моря местные жители рванули на природу. Пляжный отдых они променяли на походы. Найти свободные номера в горной местности на майские каникулы было не легче, чем на побережье Черного моря. Сейчас спрос продолжает расти.

Еще и погода преподносит туристам сюрпризы. В ночь на 9 мая в плато Лаго-Наки выпал снег. Метель застала врасплох толпы туристов, которые приехали на отдых на личных авто.

За пару часов в горах выпало более десяти сантиметров снега. Припорошило так, что люди не находили даже свои авто. Они оказались под толстым слоем снега.

Сейчас в горах Краснодарского края и Республики Адыгея распогодилось. Минимальная температура воздуха здесь не опускается ниже, чем до плюс пяти.

На этой неделе столбики термометров вовсе рванули вверх. Средняя температура воздуха днем не опускается ниже плюс 15-17 градусов. Уже в ближайшее время синоптики ожидаются масштабное потепление. Это означает, что поток туристов только увеличится.

«КП» – Кубань» вспоминает самые опасные и ядовитые растения Краснодарского края и Республики Адыгея 2021.

Ясенец Кавказский

Это олиготипный род растений семейства Рутовые. Чаще всего он встречается в окрестностях Новороссийска и Утриша.

Если поднести к цветку горящую спичку, то случится хлопок с черным дымом. Но это никак не отразится на растении. Оно останется целым.

Ясенец Кавказский нельзя нюхать. В противном случае человеку грозит ожог слизистой. Также растение нельзя трогать. Иначе на коже появятся волдыри. Также любой контакт с растением оборачивается сильной слабостью и высокой температурой.

Чемерица Лобеля

Это растения рода Чемерица семейства Мелантиевые. Его можно встретить в горах Республики Адыгея.

Если сок чемерицы окажется на коже, человек ощутит сильное жжение и холод. Затем у пострадавшего исчезнет чувствительность кожного покрова.

Если пыль чемерицы окажется в дыхательных путях, у людей рекой польются слезы. Также человек будет долго чихать.

Если часть растения окажется во рту, у человека будет колкость, жжение и сильное выделение слюны. Также у людей сильно болит голова, появляется головокружение. Также не исключены рвоты, судороги, скачки давления и проблемы с сердцем.

Чаще всего человек теряет сознание. Также не исключены летальные исходы, если человеку вовремя не окажут помощь после попадания яда.

Борщевик

Это род растений семейства Зонтичные. Чаще всего борщевик можно встретить на побережье Черного моря. Оно цветет в мае и июне.

Если человек коснется борщевика, то ощутит сильную боль и большие химические ожоги. Даже после заживления они оставляются темные пятна, так как цветки растения содержал огромное количество эфирного масла.